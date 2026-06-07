Tatil öncesi 'şahsi hesap' uyarısı: 'Harf değiştirip yapıyorlar'

Yaz aylarıyla beraber tatil rezervasyonlarında hareketlilik yaşanıyor. Fakat internet üzerinden 'kaçırılmayacak fırsat', 'sınırlı kontenjan' ve 'ucuz tatil' gibi vaatlerle hazırlanan sahte rezervasyon sitelerinin tatilciler için adeta bir kabusa dönüştüğü öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre; hukukçu Sabri Canbolat, dijital dolandırıcılara karşı uyardı, tatilcilerin güvenli bir tatil için dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

"BİRKAÇ HARF DEĞİŞTİREREK..."

Güvenilirliği teyit edilmiş sitelerden rezervasyon yapılması gerektiğini vurgulayan Canbolat'ın "Tatilciler 3D Secure (üç boyutlu güvenlik) sistemi bulunan siteleri tercih etmeliler. Bir diğer önemli husus ise alışveriş yapılacak internet sitelerinin doğruluğunu kontrol etmek. Dolandırıcılar, sponsorlu reklamlar veya birkaç harf değiştirilerek oluşturulan benzer alan adlarıyla sahte internet siteleri açabiliyor. Kredi kartıyla ödeme yapılacaksa, işlemlerin mutlaka dijital bankacılık uygulamalarındaki güvenli ödeme seçenekleri aktif edilerek gerçekleştirilmesi tavsiye edilir" dediği aktarıldı.

"ŞAHSİ HESAPLARA PARA GÖNDERMESİNLER"

Diğer yandan Canbolat'ın, "Şahsi hesaplara para göndermesinler ayrıca işletme belgeleri de mutlaka sorgulanmalı" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

MAĞDURİYET HALİNDE YAPILABİLECEKLER

Öte yandan Canbolat'ın, mağduriyet yaşanması halinde başvurulması gereken hukuki yolları şu şekilde aktardığı kaydedildi:

"Hak kayıplarının giderilmesine yönelik iki farklı hukuki yol bulunuyor. Bunlardan ilki, vakit kaybetmeden dolandırıcılığın internet üzerinden gerçekleştirilmiş olması nedeniyle, vatandaşların en yakın cumhuriyet başsavcılığına başvuruda bulunması gerekiyor. İkinci yol ise uğranılan maddi zararların tazmini amacıyla hukuk mahkemelerinde dava açılması"

"MADDİ KAYIPLARIN TELAFİSİ HER ZAMAN KOLAY OLMAYABİLİYOR"

Ayrıca, Canbolat'ın internet üzerinden meydana gelen dolandırıcılıklarda suçluların bulunmasının zor olabileceğine işaret ettiği belirtilirken "Ancak bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinin arkasında çoğu zaman herhangi bir ticari işletme, limitet şirket veya anonim şirket bulunmuyor. Genellikle internet tabanlı ve kimliği belirsiz yapılar tarafından gerçekleştirilen bu eylemlerde, faillerin tespit edilmesi ve maddi zararın tahsil edilmesi oldukça güç. Bu sebeple cezai süreçler açısından sonuç alınabilse de maddi kayıpların telafisi her zaman kolay olmayabiliyor" dediği aktarıldı.