Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Ağustos Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

14 Ağustos 2026 tarihinde altın fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla ekonomik faktörlerin etkisiyle dikkat çekici bir seyir izliyor. Saat 10:00 itibariyle ons altın fiyatı 4.334,75 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat, yatırımcıların güvenli liman arayışı içinde olduğu bir dönemde önem kazanıyor. Uluslararası piyasalarda altın alım satım işlemlerine yön veriyor.

Gram altın fiyatlarına baktığımızda, alış fiyatı 6.673,043 TL, satış fiyatı ise 6.673,92 TL olarak kaydedildi. Yatırımcılar için gram altın sıkça tercih edilen bir değer saklama aracı olmayı sürdürüyor. Özellikle ons altın fiyatının yükselmesi, gram altın fiyatlarının artış göstermesini beraberinde getiriyor.

Çeyrek altın, alım satım işlemlerinde önemli bir rol üstleniyor. Saat 10:00 itibariyle çeyrek altın alış fiyatı 10.676,87 TL, satış fiyatı ise 10.911,86 TL olarak belirlendi. Düğünler ve özel günlerde hediye olarak çeyrek altın tercih ediliyor. Yüksek talep gören bir ürün olmaya devam etmekte.

Yarım altın fiyatları ise alışta 21.287,01 TL, satışta 21.823,72 TL olarak öne çıkıyor. Cumhuriyet altını, alış fiyatı 44.431 TL, satış fiyatı ise 45.103 TL olarak kaydedildi. Türkiye’deki yatırımcılar, tarihe sahip ürünlere yönelmeye devam ediyor.

Gremse altın fiyatı, alış fiyatı 107.451 TL, satış fiyatı 108.304 TL olarak belirlenmiş. Ata altın alış fiyatı 43.764 TL, satış fiyatı 44.469 TL olarak öne çıkıyor. Ziynet altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Alış fiyatı 42.707,48 TL, satış fiyatı ise 43.513,96 TL olmuştur.

Bunların yanı sıra, bilezik fiyatları da merak edilmektedir. 14 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 3.628,93 TL, satışta ise 4.838,15 TL olarak kaydedildi. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4.572,1 TL, satışta 5.350 TL olarak belirlendi. 22 ayar bilezik ise 6.041,26 TL alım, 6.253,63 TL satım fiyatına sahip.

Son olarak, serbest piyasada 0.995 saflıkta has altın fiyatları 6.639,678 TL alış ve 6.640,55 TL satış olarak kaydedildi. Altının yatırım aracı olarak cazibesini koruduğu bu dönemde fiyatlar, uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak şekillenmeye devam ediyor. Yatırımcıların altın piyasasını takip etmeleri, önemli bir strateji olacaktır.