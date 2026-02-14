Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Şubat Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları: 14 Şubat 2026 Günlük Raporu

14 Şubat 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla kaydedilen değerler yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Bugün ons altın fiyatı 5.032,66 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın piyasasındaki bu gelişmeler, dünya genelindeki ekonomik belirsizliklerin bir yansımasını oluşturuyor. Yatırımcılar, uzun vadeli güvenli liman olarak gördükleri altına yöneliyor. Bu durum, fiyatların artışında etkili olmaktadır.

Gram altın, 7.075,007 TL alış ve 7.075,977 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte. Türkiye’de gram altın fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle değişkenlik gösteriyor. Bugünkü değerler, yüksek enflasyon ve artan talep ile şekilleniyor.

Ons altın fiyatı, 220.031,65 TL alış ve 220.113,16 TL satış fiyatıyla işlemlere tabi tutuluyor. Bu fiyatlar itibari değerlerin yükselmesiyle önemli bir referans noktası haline geldi.

Çeyrek altın, 11.320,01 TL’den alış ve 11.569,22 TL’den satışa sunuluyor. Yarım altın fiyatı ise alışta 22.569,27 TL, satışta 23.138,44 TL’ye kadar yükselmiştir. Cumhuriyet altını, 48.414 TL alış fiyatı ile 49.149 TL satış fiyatı arasında değer kazanmaktadır.

Gremse altın fiyatları, alışta 118.808 TL, satışta ise 120.597 TL’den işlem görmekte. Ata altın alış fiyatı 48.990 TL, satış fiyatı ise 49.496 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar için ziynet altını, alış fiyatı 45.280,04 TL ve satış fiyatı 46.135,37 TL aralığında işlem bulmuştur.

Bilezik altın fiyatları da önemlidir. 14 ayar bilezik gramı, alışta 4.016,96 TL, satışta ise 5.307,08 TL’den işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı, 5.124,65 TL alış ve 5.900 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 6.671,80 TL, satışta 7.005,73 TL seviyelerine ulaşmıştır.

Son olarak, serbest 0.995 has altın alış fiyatı 7.039,632 TL, satış fiyatı ise 7.040,597 TL olarak kaydedilmiştir. Bugün altın fiyatlarının genel durumu, piyasalardaki belirsizlikler ve enflasyon baskıları ışığında değerlendirilmektedir. Yatırımcıların altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından takip etmeleri önemlidir.