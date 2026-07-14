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Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Temmuz Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasaları, 14 Temmuz 2026 tarihinde global ekonomik dalgalanmalar ve enflasyon endişeleri ile çalkalanıyor. Ons altın fiyatı, 4.023,81 Dolar seviyesinde işlem görürken, yerel piyasalarda gram altın 6085,473 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek altın alış fiyatı 9736,76 TL olurken, yarım altın 19412,66 TL'den satılıyor. Yatırımcılar, altının gelişen değerini yakından takip etmeli.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Temmuz Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasaları, 14 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla, küresel ekonomik dalgalanmalarla ve enflasyon korkularıyla dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı, 4.023,81 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu değer, yatırımcılar için önemli bir gösterge. Uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, altın fiyatları değişim göstermektedir.

Yerel piyasalarda, gram altın fiyatları alışta 6085,473 TL, satışta 6086,305 TL seviyesine ulaşmış durumda. Gram altın, yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak değerlendiriliyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gram altın fiyatı üzerinde doğrudan etki yaratıyor. Bu durum, günlük alım-satım işlemlerine yansımakta.

Çeyrek altın fiyatı, alışta 9736,76 TL ve satışta 9951,11 TL üzerinden işlem görmekte. Yarım altın ise, alışta 19412,66 TL, satışta 19902,22 TL'den alıcı bulmakta. Cumhuriyet altınının fiyatları ise, alışta 40595 TL, satışta 41216 TL seviyesinde belirlenmiş. Bu oranlar, geleneksel yatırım aracı olan altın için önemli talep yaratıyor.

Gremse altın fiyatları da dikkat çekici. Alışta 98447 TL ve satışta 99555 TL seviyelerinde işlem görmekte. Ata altını ise, alışta 40503 TL, satışta 40799 TL'den işlem görmekte. Ayrıca ziynet altını, alışta 38947,03 TL ve satışta 39682,71 TL olarak değerleniyor. Bu tür altınlar, hem yatırım hem de hediye olarak popülerliğini korumakta.

Farklı ayar bilezikler, günlük işlem gören altın türleri arasında yer almakta. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3313,09 TL, satışta ise 4467,98 TL üzerinden işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı, alışta 4175,97 TL, satışta 4915 TL seviyesini bulmakta. 22 ayar bilezik gramı ise daha yüksek bir değerle, alışta 5528,03 TL, satışta 5718,31 TL’den işlem görmekte.

Yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını yakından takip etmeli. Piyasalardaki canlılık ve mali istikrarın etkileri değerlendirilmelidir. Bugün itibarıyla altının alt branşları ve genel piyasa durumu, ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişim gösterebilir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Temmuz Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.089,26
6.090,23
% 0.72
10:12
Ons Altın / TL
189.478,95
189.516,64
% 0.77
10:27
Ons Altın / USD
4.028,33
4.028,96
% 0.68
10:27
Çeyrek Altın
9.742,82
9.957,52
% 0.72
10:12
Yarım Altın
19.424,74
19.915,05
% 0.72
10:12
Ziynet Altın
38.971,26
39.708,29
% 0.72
10:12
Cumhuriyet Altını
40.595,00
41.216,00
% -1.2
17:02
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Altın güncel altın fiyatları
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