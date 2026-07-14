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Reel ücret artışında Türkiye fark attı! OECD ortalamasını 16'ya katladı

OECD'nin "İstihdam Görünümü 2026" raporuna göre Türkiye, 2026'nın ilk çeyreğinde reel ücret artışında OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer alırken, son 5 yılda ise en yüksek kümülatif artışı kaydeden ülke oldu.

Reel ücret artışında Türkiye fark attı! OECD ortalamasını 16'ya katladı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yayımladığı "İstihdam Görünümü 2026" raporu, Türkiye'nin reel ücret artışında dikkat çeken bir performans sergilediğini ortaya koydu. Rapora göre Türkiye, hem son beş yıllık dönemde hem de yıllık bazda reel ücretlerde OECD ülkeleri arasında öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

2026 yılının ilk çeyreği verilerine göre Türkiye'de reel ücretler ortalama yüzde 7,1 arttı. Bu oranla Türkiye, OECD ülkeleri arasında ikinci sıraya yerleşirken, aynı dönemde OECD ortalaması yüzde 2,2 olarak hesaplandı.

SON 5 YILDA OECD'NİN ZİRVESİNDE YER ALDI

Raporda, 2021'in ilk çeyreğinden 2026'nın ilk çeyreğine kadar geçen beş yıllık süreçte Türkiye'nin kümülatif reel ücret artışının ortalama yüzde 78,6 olduğu belirtildi. Aynı dönemde OECD genelinde ortalama artış yüzde 4,9 seviyesinde kaldı.

Bu veriler doğrultusunda Türkiye, söz konusu dönemde OECD ülkeleri arasında en yüksek kümülatif reel ücret artışını sağlayan ülke oldu. Türkiye'nin beş yıllık reel ücret artışı, OECD ortalamasının yaklaşık 16 katı seviyesinde gerçekleşti.

OECD: İŞ GÜCÜ PİYASALARI DAYANIKLILIĞINI KORUYOR

Raporda, OECD ülkelerinde iş gücü piyasalarında zayıflama işaretleri görülmeye başlansa da genel görünümün dayanıklılığını sürdürdüğü ifade edildi. Buna karşın bölgeler arasındaki farklılıkların, istihdam ve gelir fırsatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiği vurgulandı.

ENFLASYONUN ETKİSİ TAM OLARAK AŞILAMADI

OECD değerlendirmesinde, son dönemde reel ücretlerde toparlanma yaşansa da birçok ülkede ücretlerin 2022'deki yüksek enflasyonun neden olduğu kayıpları henüz tamamen telafi edemediği belirtildi. Ayrıca iş gücü piyasasına katılımın azalması, verimlilik artışındaki yavaşlama ve jeopolitik belirsizliklerin ücret artış hızını sınırlayan başlıca unsurlar arasında gösterildi.

Reel ücret artışında Türkiye fark attı! OECD ortalamasını 16 ya katladı 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
OECD istihdam maaş
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