Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Eylül Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

15 Eylül 2025 tarihinde altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomistler için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Günlük piyasa dalgalanmalarıyla şekillenen altın fiyatları, birçok faktörden etkileniyor. Bu faktörler arasında jeopolitik gelişmeler, enflasyon beklentileri ve döviz kurları bulunuyor. Gram altın fiyatı, 4847.74 TL seviyesinde işlem görmekte. Gram altın, yatırımcıların altına erişiminin en kolay yolu olması nedeniyle tercih ediliyor.

Aynı gün ons altın fiyatı 3644 dolar seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı, dünya genelindeki yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu fiyat, uluslararası ekonomik gelişmelerle paralellik gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomik veriler ve faiz oranları, ons altın fiyatlarını doğrudan etkileyebiliyor.

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan çeyrek altın, alış 7756.38 TL, satış 7926,77 TL’den işlem görmekte. Çeyrek altın, hem hediyelik hem de yatırım aracı olarak sıkça tercih ediliyor. Yarım altın ise alış 15464.29 TL, satış 15853,55 TL seviyesinde. Cumhuriyet altını da alış 32692 TL, satış 33186 TL seviyesinde. Bu altın türleri, düğünlerde ve özel günlerde hediye edilmesiyle biliniyor. Bu durum, onları piyasada talep gören ürünler haline getiriyor.

Gremse altın fiyatı alış 79730 TL satış 80393 TL, ata altın fiyatı ise alış 32823 TL, satış 33072 TL olarak belirlenmiş. Ayrıca, ziynet altının fiyatı alış 31025 TL, satış 31610 TL. Bu değerler, geleneksel olarak yatırım amaçlı altın alımlarında önemli bir yere sahip. Düğün sezonlarının etkisiyle ziynet altınlarına olan talep artabilir.

Altının bilezik formları da yatırımcıların ilgisini çeken bir diğer alan. 14 ayar bilezik gram fiyatı alış 2697.82 TL, satış 3713,74 TL, 18 ayar bilezik gram fiyatı alış 3448.40 TL, satış 3970 TL ve 22 ayar bilezik gram fiyatı ise alış 4479.45 TL, satış 4712 TL seviyesindedir. Bilezik türleri, kişisel takı olarak değerlendirildiğinde, hem estetik bir değer sunmakta hem de yatırım aracı olarak görülmektedir.

Serbest 0.995 has altın fiyatı 4823.501 TL’den işlem görmekte. Bu fiyat, yüksek saflıkta altın almak isteyen yatırımcılar için önemli bir referans noktasıdır. Yatırımcılar, altın alım-satımında bu fiyatları dikkate alarak stratejilerini şekillendirebilirler.

15 Eylül 2025 güncel altın fiyatları, piyasanın dinamik yapısını gözler önüne seriyor. Yatırımcılar için altının geçmişi ve gelecekteki potansiyeli büyük önem taşıyor. Altın piyasası, izlenmeye devam edilecek bir alan olarak karşımıza çıkıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...