Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Eylül Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 16 Eylül 2026 tarihinde 6.775 TL'den işlem görüyor ve günlük değişimi %0,91 olarak kaydedildi. Bu yükseliş, piyasalarda gram altında gözlemlenen günlük artışla ilişkili. Bunun yanı sıra, haftalık bazda gram altın değerinde 16 TL'lik bir düşüş gerçekleşmiş olup, önceki kapanış değeri 6.787 TL'den 6.771 TL'ye geriledi.
Bugün ons altın fiyatları 4.332 $ seviyesindeyken, dolar/TL kuru 48,66 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL'deki bu değer, altın fiyatlarının yükselişinde önemli bir etken olmakta. Altın yatırımcıları, güncel fiyatları ve piyasa trendlerini dikkatli bir şekilde izlemeye devam ediyor.
100.000 TL bütçe ile 14 adet gram altın alınabiliyor; bu durumda yatırımcının elinde kalan miktar 5.146 TL oluyor. Çeyrek altın için ise 9 adet alınabiliyor ve bu durumda kalan tutar 302 TL olarak hesaplanıyor. Bu bilgiler, yatırımcıların alım gücünü ve mevcut piyasa durumunu analiz etmeleri için kritik öneme sahip.
Geçen haftaya göz attığımızda, gram altın fiyatı 6.787 TL'den 6.771 TL'ye düşerek haftalık bazda -16 TL ve %0,24'lük bir değişim göstermiştir. Bu durum, altın piyasasında uzun vadeli bir tekrar analizine neden oluyor.
16 Eylül 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.775 TL
|6.775 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.839 TL
|11.078 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.611 TL
|22.155 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|44.436 TL
|45.107 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.685 TL
|4.899 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.632 TL
|5.420 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.332 $
|4.333 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.702 TL
|6.709 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.724 TL
|10.969 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.381 TL
|21.937 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|44.436 TL
|45.107 TL
Grafik için aşağıdaki bilgiyi inceleyebilirsiniz.
Gram altın için destek seviyesi 6.703 TL, direnç seviyesi ise 6.850 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın içinse destek 4.281 dolar, direnç 4.388 dolar olarak not edilmiştir. Bu seviyeler, yatırımcılar için önemli izleme noktaları oluşturmaktadır.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.702 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 670.237 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.078 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.333 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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