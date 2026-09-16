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Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Eylül Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın günlük %0,91 artışla 6.775 TL'den işlem görüyor. Ancak haftalık bazda değer kaybederek önceki kapanışın 16 TL altında bulunuyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Eylül Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 16 Eylül 2026 tarihinde 6.775 TL'den işlem görüyor ve günlük değişimi %0,91 olarak kaydedildi. Bu yükseliş, piyasalarda gram altında gözlemlenen günlük artışla ilişkili. Bunun yanı sıra, haftalık bazda gram altın değerinde 16 TL'lik bir düşüş gerçekleşmiş olup, önceki kapanış değeri 6.787 TL'den 6.771 TL'ye geriledi.

Bugün ons altın fiyatları 4.332 $ seviyesindeyken, dolar/TL kuru 48,66 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL'deki bu değer, altın fiyatlarının yükselişinde önemli bir etken olmakta. Altın yatırımcıları, güncel fiyatları ve piyasa trendlerini dikkatli bir şekilde izlemeye devam ediyor.

100.000 TL bütçe ile 14 adet gram altın alınabiliyor; bu durumda yatırımcının elinde kalan miktar 5.146 TL oluyor. Çeyrek altın için ise 9 adet alınabiliyor ve bu durumda kalan tutar 302 TL olarak hesaplanıyor. Bu bilgiler, yatırımcıların alım gücünü ve mevcut piyasa durumunu analiz etmeleri için kritik öneme sahip.

Geçen haftaya göz attığımızda, gram altın fiyatı 6.787 TL'den 6.771 TL'ye düşerek haftalık bazda -16 TL ve %0,24'lük bir değişim göstermiştir. Bu durum, altın piyasasında uzun vadeli bir tekrar analizine neden oluyor.

Güncel Altın Fiyatları

16 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.775 TL 6.775 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.839 TL 11.078 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.611 TL 22.155 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 44.436 TL 45.107 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.685 TL 4.899 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.632 TL 5.420 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.332 $ 4.333 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.702 TL 6.709 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.724 TL 10.969 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.381 TL 21.937 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 44.436 TL 45.107 TL


Grafik için aşağıdaki bilgiyi inceleyebilirsiniz.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Eylül Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.703 TL, direnç seviyesi ise 6.850 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın içinse destek 4.281 dolar, direnç 4.388 dolar olarak not edilmiştir. Bu seviyeler, yatırımcılar için önemli izleme noktaları oluşturmaktadır.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.702 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 670.237 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.078 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.333 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Eylül Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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