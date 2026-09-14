Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 - 23 Eylül 2026 tarihlerinden itibaren geçerli yeni BİM aktüel broşürü yayınlandı. BİM de bu hafta; TCL 75" Google TV ve Pafu mobilya ürünlerinden, Jenny & Willy bebek bezi, Persil toz deterjan gibi temel temizlik malzemelerine; onlarca ürün sunuluyor. En güncel BİM aktüel ürünler listesini incelemek, broşür fiyatlarını karşılaştırmak ve indirimleri kaçırmamak için hemen BİM katalog listelerini inceleyin!

BİM aktüel kataloğunda bu hafta teknoloji ve ev yaşam ürünlerinden temel gıdaya kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Elektronik kategorisinde TCL 75 inç 4K Ultra HD Google TV öne çıkarken; ev dekorasyonunda Pafu marka katlanır yataklı koltuklar ve çalışma masaları dikkat çekiyor. Temizlik ihtiyaçlarına yönelik Persil toz deterjan, Bulut yumuşatıcı ve Jenny & Willy bebek bezi ve dahası yazımızda!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

A101'e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel kataloğu

A101'e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel kataloğu

12-22 Eylül 2026 ŞOK Aktüel kataloğu yayınlandı!

12-22 Eylül 2026 ŞOK Aktüel kataloğu yayınlandı!

 15-16-18-20 Eylül BİM kataloğu yayında! Monster bilgisayar geliyor

15-16-18-20 Eylül BİM kataloğu yayında! Monster bilgisayar geliyor

 9 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

9 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

A101'e Samsung oyun monitörü geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e Samsung oyun monitörü geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

22 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Toffifee karamelli fındık kremalı bütün fındıklı çikolata 200 g 149 TL

BİM e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu 1

  • Merci stick çikolata 400 g 399 TL
  • Rafık ceviz içi 200 g 115 TL
  • Doritos mısır cipsi 125 g 49,50 TL
  • Simbat mısır kavurgası 200 g 27,50 TL
  • Züber protein bar çeşitleri 45 g 69 TL
  • Çerezos mısır çerezi 150 g 49,50 TL
  • Flipperz devrilmez oyuncaklı şekerleme 10 g 95 TL
  • Mixim İzmir bombası 220 g 79 TL
  • Tayaş Party Mix karışık meyveli yumuşak şeker 200 g 39 TL

Bulut çamaşır yumuşatıcısı 5 l 139 TL

BİM e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu 2

  • Jenny & Willy premium bebek bezi aylık paket 419 TL
  • Persil sık yıkananlar toz deterjan 9 kg 389 TL
  • Doa ultra çamaşır suyu 750 ml 49 TL
  • Miss sıvı bulaşık deterjanı 4 kg 129 TL
  • Abc konsantre çamaşır yumuşatıcısı 1440 ml 120 TL
  • Solo yüzey temizlik havlusu 85 TL
  • Maylo 3 katlı tuvalet kağıdı 40'lı 289 TL
  • Maylo 3 katlı kağıt havlu 16'lı 199 TL

Aynes Kidy süt çeşitleri 180 ml 13,50 TL

BİM e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu 3

  • Turna ayçiçek yağı pet şişe 5 l 449 TL
  • Aynes %1,5 yağlı süt 200 ml 13,50 TL
  • Otat yarım yağlı tost peyniri 1500 g 399 TL
  • Pınar az yağlı beyaz peynir 900 g 219 TL
  • Pınar tam yağlı tost peyniri 700 g 299 TL

23 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

TCL 75 inç 4k ultra hd google tv 75v6d 48,900 TL

BİM e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu 4

  • Darel çalışma masası 1,550 TL
  • Pafu Sando tekli katlanır yataklı koltuk 7,950 TL
  • Pafu Sando ikili katlanır yataklı koltuk 12,950 TL
  • Pafu Fuwa fonksiyonel mekanizmalı oyuncu koltuğu 6,250 TL
  • Pafu Kado yataklı köşe koltuk takımı 22,750 TL

Bu içerik 14 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Şehre Dönüş Fırsatları'nda son gün! Kaçırmamanız gereken markalar

Şehre Dönüş Fırsatları'nda son gün! Kaçırmamanız gereken markalar

 Under Armour ayakkabıda günün fırsat ürünü oldu!

Under Armour ayakkabıda günün fırsat ürünü oldu!

 Fotoğraflarınız her zaman güvende: SanDisk harddiskte sepet indirimi

Fotoğraflarınız her zaman güvende: SanDisk harddiskte sepet indirimi

 Erkeklerin ikonik parfümü Versace Eros indirimde!

Erkeklerin ikonik parfümü Versace Eros indirimde!

 Doğa tutkunlarına müjde: adidas Terrex ayakkabı indirimde

Doğa tutkunlarına müjde: adidas Terrex ayakkabı indirimde

 Beklenen fırsat: FOREO Bear Mini'de 4.621 TL indirim başladı!

Beklenen fırsat: FOREO Bear Mini'de 4.621 TL indirim başladı!

 Camper Beetle ayakkabıda beklenen fırsat geldi!

Camper Beetle ayakkabıda beklenen fırsat geldi!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim bu hafta bim de bu hafta bime yarın neler geliyor
İş birliği İçerikleri
Stanley termoslarda kaçırılmayacak indirimler için bugün son gün!

Stanley termoslarda kaçırılmayacak indirimler için bugün son gün!

12-22 Eylül 2026 ŞOK Aktüel kataloğu yayınlandı!

12-22 Eylül 2026 ŞOK Aktüel kataloğu yayınlandı!

Beklenen fırsat: FOREO Bear Mini'de 4.621 TL indirim başladı!

Beklenen fırsat: FOREO Bear Mini'de 4.621 TL indirim başladı!

Doğa tutkunlarına müjde: adidas Terrex ayakkabı indirimde

Doğa tutkunlarına müjde: adidas Terrex ayakkabı indirimde

Erkeklerin ikonik parfümü Versace Eros indirimde!

Erkeklerin ikonik parfümü Versace Eros indirimde!

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

A101'e Samsung oyun monitörü geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e Samsung oyun monitörü geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu

Hem dikey hem el süpürgesi: Bissell FurFinder Pro fırsat ürünü oldu

Hem dikey hem el süpürgesi: Bissell FurFinder Pro fırsat ürünü oldu

Yüksek yastıklama ve güçlü zemin tutuşu: PUMA ayakkabı indirimde

Yüksek yastıklama ve güçlü zemin tutuşu: PUMA ayakkabı indirimde

Cihazlarınız için güvenli ve hızlı şarj: Belkin Powerbank indirimde

Cihazlarınız için güvenli ve hızlı şarj: Belkin Powerbank indirimde

 Ayakları rahat ettiren Under Armour Phade 3 indirimde!

 Ayakları rahat ettiren Under Armour Phade 3 indirimde!

 Ayakları rahat ettiren Under Armour Phade 3 indirimde!

 Ayakları rahat ettiren Under Armour Phade 3 indirimde!

9 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

9 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

15-16-18-20 Eylül BİM kataloğu yayında! Monster bilgisayar geliyor

15-16-18-20 Eylül BİM kataloğu yayında! Monster bilgisayar geliyor

Banyonuzun yeni favorisi H2ofloss Ağız Duşu indirimde!

Banyonuzun yeni favorisi H2ofloss Ağız Duşu indirimde!

Damacana derdine son veren BRITA Su Arıtma Sürahisi indirimde!

Damacana derdine son veren BRITA Su Arıtma Sürahisi indirimde!

Evinizin atmosferini tek dokunuşla yenileyin: Philips Hue LED Şerit

Evinizin atmosferini tek dokunuşla yenileyin: Philips Hue LED Şerit

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Stanley termoslarda kaçırılmayacak indirimler için bugün son gün!

Stanley termoslarda kaçırılmayacak indirimler için bugün son gün!

12-22 Eylül 2026 ŞOK Aktüel kataloğu yayınlandı!

12-22 Eylül 2026 ŞOK Aktüel kataloğu yayınlandı!

Beklenen fırsat: FOREO Bear Mini'de 4.621 TL indirim başladı!

Beklenen fırsat: FOREO Bear Mini'de 4.621 TL indirim başladı!

Doğa tutkunlarına müjde: adidas Terrex ayakkabı indirimde

Doğa tutkunlarına müjde: adidas Terrex ayakkabı indirimde

Erkeklerin ikonik parfümü Versace Eros indirimde!

Erkeklerin ikonik parfümü Versace Eros indirimde!

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İslam Memiş piyasalar için işaret etti: 'Çarşambadan önce, çarşambadan sonra'

İslam Memiş piyasalar için işaret etti: 'Çarşambadan önce, çarşambadan sonra'

Av sezonu başladı, fiyat tartışması büyüdü! Sektörden ‘ara verelim’ çağrısı

Av sezonu başladı, tartışma büyüdü! Sektörden ‘ara verelim’ çağrısı

Avrupa'da doğal gaz fiyatları haftaya yükselişle başladı

Avrupa'da doğal gaz fiyatları haftaya yükselişle başladı

Toplanan inek sütü miktarı temmuzda 987 bin 634 ton oldu

Toplanan inek sütü miktarı temmuzda 987 bin 634 ton oldu

Türkiye komşularına 8 ayda 18,2 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye komşularına 8 ayda 18,2 milyar dolarlık ihracat yaptı

Elektrik kurulu gücünde rüzgar ve güneşin payı 10 yılda katlanarak arttı

Elektrik kurulu gücünde rüzgar ve güneşin payı 10 yılda katlanarak arttı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.