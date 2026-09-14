BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM aktüel kataloğunda bu hafta teknoloji ve ev yaşam ürünlerinden temel gıdaya kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Elektronik kategorisinde TCL 75 inç 4K Ultra HD Google TV öne çıkarken; ev dekorasyonunda Pafu marka katlanır yataklı koltuklar ve çalışma masaları dikkat çekiyor. Temizlik ihtiyaçlarına yönelik Persil toz deterjan, Bulut yumuşatıcı ve Jenny & Willy bebek bezi ve dahası yazımızda!
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
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22 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Toffifee karamelli fındık kremalı bütün fındıklı çikolata 200 g 149 TL
- Merci stick çikolata 400 g 399 TL
- Rafık ceviz içi 200 g 115 TL
- Doritos mısır cipsi 125 g 49,50 TL
- Simbat mısır kavurgası 200 g 27,50 TL
- Züber protein bar çeşitleri 45 g 69 TL
- Çerezos mısır çerezi 150 g 49,50 TL
- Flipperz devrilmez oyuncaklı şekerleme 10 g 95 TL
- Mixim İzmir bombası 220 g 79 TL
- Tayaş Party Mix karışık meyveli yumuşak şeker 200 g 39 TL
Bulut çamaşır yumuşatıcısı 5 l 139 TL
- Jenny & Willy premium bebek bezi aylık paket 419 TL
- Persil sık yıkananlar toz deterjan 9 kg 389 TL
- Doa ultra çamaşır suyu 750 ml 49 TL
- Miss sıvı bulaşık deterjanı 4 kg 129 TL
- Abc konsantre çamaşır yumuşatıcısı 1440 ml 120 TL
- Solo yüzey temizlik havlusu 85 TL
- Maylo 3 katlı tuvalet kağıdı 40'lı 289 TL
- Maylo 3 katlı kağıt havlu 16'lı 199 TL
Aynes Kidy süt çeşitleri 180 ml 13,50 TL
- Turna ayçiçek yağı pet şişe 5 l 449 TL
- Aynes %1,5 yağlı süt 200 ml 13,50 TL
- Otat yarım yağlı tost peyniri 1500 g 399 TL
- Pınar az yağlı beyaz peynir 900 g 219 TL
- Pınar tam yağlı tost peyniri 700 g 299 TL
23 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu
TCL 75 inç 4k ultra hd google tv 75v6d 48,900 TL
- Darel çalışma masası 1,550 TL
- Pafu Sando tekli katlanır yataklı koltuk 7,950 TL
- Pafu Sando ikili katlanır yataklı koltuk 12,950 TL
- Pafu Fuwa fonksiyonel mekanizmalı oyuncu koltuğu 6,250 TL
- Pafu Kado yataklı köşe koltuk takımı 22,750 TL
Bu içerik 14 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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