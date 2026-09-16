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Bakan Şimşek'ten memur ve emekli maaşı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten OVP ve enflasyonla ilgili açıklamalar geldi. Bakan Şimşek, memur ve emekli maaşları ve artışlarla ilgili de konuştu.

Bakan Şimşek'ten memur ve emekli maaşı açıklaması
Hande Dağ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'in Habertürk canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerden satır başları şu şekilde:

"OVP'nin 2 temel fonksiyonu var. Kamu açısından bağlayıcı. Özel sektör açısından bir yol haritası. OVP açısından en bağlayıcı hedef bütçedir. Hedefler tutmuyor algısı doğru değil. Biz politika çerçevesini 3 yıldır koruduk.

Bakan Şimşek ten memur ve emekli maaşı açıklaması 1

"CİDDİ YAVAŞLAMA VAR"

Fiyat artış hızında yavaşlama var. Giyim enflasyonu 2023'te yüzde 53'tü, bugün yüzde 13 civarında. Gıda enflasyonu 2023'te yüzde 72'ydi, bugün yüzde 34 civarında. Enflasyonda ciddi bir yavaşlama var. Hayat pahalılığı ile mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Biz seçim sürecinde de dezeflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Bu programın ana hedefi fiyat istikrarıdır.

Bakan Şimşek ten memur ve emekli maaşı açıklaması 2

MAAŞ ARTIŞLARI

Ücretli kesimin en az enflasyon kadar alım gücünün korunması kadar değerli ve önemli bir şey yok. Burada tereddütümüz yok. Biz her zaman memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak.

Daha esnek bir kur rejimine geçilebilir. Ama henüz piyasada bu şartlar oluşmuş değil. Kur tartışmaları bu ülkede her zaman olmuştur, yeni bir şey değil.

EŞEL MOBİL

Gelecek sene biz eşel mobili devam ettirmeyi düşünüyor muyuz? Hayır. Gelecek sene yani ümit ederim ki bu savaş biter bizim gelecek seneki bütçe planlamamızda eşel mobilin devamı yok.

MAZOT FİYATLARI

Avrupa'da 1 litre mazot 150 liranın altında değil. Bizde 100 lira civarı"

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Bu akaryakıt zamlarından sonra enflasyon zıplayınca Bay Şimşek ne diyecek acaba?
ne diyo gene bu işi gücü boş konusmak. buna nıye kızıyoruz kı gercı bunu koyanlar sorumlu secım yaklasıyor bıdhaa oy atarsam sıze
Bugünkü enflasyonla mücadele masalı
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