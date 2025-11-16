Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Kasım Pazar 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

16 Kasım 2025 tarihi, Türkiye'deki altın fiyatları açısından araştırılıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki ekonomik gelişmeler, fiyatları etkiliyor.

Global piyasalarda ons altın, 4.087,02 Dolar seviyesinde. Türkiye'de gram altın alış fiyatı 5.550,65 TL, satış fiyatı ise 5.551,46 TL. Gram altın, Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım aracı. Fiyatlarının artışı ise enflasyon ve döviz kurlarıyla bağlantılı. Yatırımcılar, ons altın fiyatlarındaki dalgalanmaları dikkatle izliyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatları üzerinde etkili.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 8.881,04 TL, satışta 9.076,65 TL. Yarım altın alış fiyatı 17.706,57 TL, satış fiyatı ise 18.153,29 TL. Cumhuriyet altını alışta 38.250 TL, satışta 38.820 TL seviyelerinde. Çeyrek ve yarım altın, düğün ve özel günlerde hediye edilen altın türleri. Bu altınların fiyatları, sosyal etkinliklerden etkileniyor.

Gremse altın, alışta 93.164 TL, satışta 94.080 TL. Ata altın ise alışta 38.411 TL, satışta 38.702 TL seviyelerinde. Bu altın türleri, yatırımcılar için diğer alternatifler arasında yer alıyor. Portföylerini çeşitlendirmek isteyen bireyler için önemli bir seçenek.

Ziynet altın fiyatları alışta 35.524,16 TL, satışta 36.195,55 TL olarak belirlenmiş. 14 ayar bilezik gram altının alış fiyatı 3.162,48 TL. Satış fiyatı ise 4.261,18 TL olarak işlem görmekte. 18 ayar bilezik gram, alışta 4.030,09 TL, satışta 4.650 TL. 22 ayar bilezik gram fiyatları ise alışta 5.234,52 TL, satışta 5.477,11 TL. Bilezikler, altın alım satımında önemli rol oynuyor.

Bu veriler, altın fiyatlarının ekonomik dalgalanmalarla nasıl etkileşime girdiğini gösteriyor. Yatırımcıların piyasa trendlerini izlemeleri önemli. 16 Kasım 2025 itibarıyla fiyatlar, yatırım stratejilerinin şekillenmesinde etkili olmaya devam ediyor.