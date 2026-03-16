Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Mart Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 16 Mart 2026 tarihinde uluslararası ekonomik gelişmelerin etkisiyle değişim göstermektedir. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 5.013,54 Dolar seviyesindedir. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürdüğünü gösterir. Altın, değer tutma işlevini pekiştiren bir yatırım aracı olmaya devam etmektedir.

Gram altın, yatırımcılar arasında en çok tercih edilen formlardan biri olmaktadır. Aynı saatte gram altın alış fiyatı 7.122,559 TL, satış fiyatı ise 7.123,397 TL olarak belirlenmiştir. Gram altındaki yukarı yönlü hareket, altın alım satımının daha kolay hale geldiğini göstermektedir.

Çeyrek altın, Türkiye’deki yatırımcıların gözdesi olmaya devam etmektedir. Alış fiyatı 11.396,09 TL, satış fiyatı ise 11.646,75 TL olarak kaydedilmiştir. Yarım altın fiyatları da yükselmektedir. Alış fiyatı 22.720,96 TL, satış fiyatı ise 23.293,51 TL'den işlem görmektedir. Bu veriler, Türk lirasının değer kaybının altın yatırımını etkilediğini göstermektedir.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 48.004 TL, satış fiyatı ise 48.732 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altın da 116.467 TL alış, 117.876 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir. Yatırımcılar, geleneksel altın formlarının yanı sıra alternatif yatırım araçlarına yönelme eğiliminde olabilirler.

Ata altın fiyatları alışta 48.025 TL, satışta 48.452 TL olarak dikkat çekmektedir. Ziynet altın alış fiyatı ise 45.584,38 TL, satış fiyatı 46.444,55 TL olarak kaydedilmiştir. Bu durum, altının hediyelik eşya olarak da tercih edildiğini göstermektedir.

Bilezik fiyatları da önemli bir artış göstermektedir. 14 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 3.936,03 TL, satış fiyatı ise 5.198,60 TL'den işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı, 5.026,45 TL alış, 5.820 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 6.540,30 TL, satışta 6.847,18 TL olarak belirlenmiştir. Bilezikler, hem yatırım aracı hem de kişisel kullanıma yönelik yaygın bir seçenek haline gelmiştir.

Serbest 0.995 has altın için alış fiyatı 7.086,946 TL, satış fiyatı ise 7.087,78 TL olarak kaydedilmiştir. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, ekonomik belirsizlikler ve enflasyonist baskılarla ilişkilidir. Yatırımcılar, altın alım satım kararlarını verirken piyasalardaki genel gelişmeleri dikkatlice takip etmelidir.