Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Mart Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 16 Mart 2026 itibarıyla uluslararası ekonomik gelişmelerle değişim göstermekte. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 5.013,54 Dolar olurken, gram altın alış fiyatı 7.122,559 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar, güvenli liman arayışına devam etmektedir. Türkiye'de çeyrek altın 11.396,09 TL'den işlem görmektedir. Bu durum, Türk lirasının değer kaybının altın yatırımlarını etkilediğini göstermektedir.

Cansu Çamcı

Altın fiyatları, 16 Mart 2026 tarihinde uluslararası ekonomik gelişmelerin etkisiyle değişim göstermektedir. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 5.013,54 Dolar seviyesindedir. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürdüğünü gösterir. Altın, değer tutma işlevini pekiştiren bir yatırım aracı olmaya devam etmektedir.

Gram altın, yatırımcılar arasında en çok tercih edilen formlardan biri olmaktadır. Aynı saatte gram altın alış fiyatı 7.122,559 TL, satış fiyatı ise 7.123,397 TL olarak belirlenmiştir. Gram altındaki yukarı yönlü hareket, altın alım satımının daha kolay hale geldiğini göstermektedir.

Çeyrek altın, Türkiye’deki yatırımcıların gözdesi olmaya devam etmektedir. Alış fiyatı 11.396,09 TL, satış fiyatı ise 11.646,75 TL olarak kaydedilmiştir. Yarım altın fiyatları da yükselmektedir. Alış fiyatı 22.720,96 TL, satış fiyatı ise 23.293,51 TL'den işlem görmektedir. Bu veriler, Türk lirasının değer kaybının altın yatırımını etkilediğini göstermektedir.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 48.004 TL, satış fiyatı ise 48.732 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altın da 116.467 TL alış, 117.876 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir. Yatırımcılar, geleneksel altın formlarının yanı sıra alternatif yatırım araçlarına yönelme eğiliminde olabilirler.

Ata altın fiyatları alışta 48.025 TL, satışta 48.452 TL olarak dikkat çekmektedir. Ziynet altın alış fiyatı ise 45.584,38 TL, satış fiyatı 46.444,55 TL olarak kaydedilmiştir. Bu durum, altının hediyelik eşya olarak da tercih edildiğini göstermektedir.

Bilezik fiyatları da önemli bir artış göstermektedir. 14 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 3.936,03 TL, satış fiyatı ise 5.198,60 TL'den işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı, 5.026,45 TL alış, 5.820 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 6.540,30 TL, satışta 6.847,18 TL olarak belirlenmiştir. Bilezikler, hem yatırım aracı hem de kişisel kullanıma yönelik yaygın bir seçenek haline gelmiştir.

Serbest 0.995 has altın için alış fiyatı 7.086,946 TL, satış fiyatı ise 7.087,78 TL olarak kaydedilmiştir. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, ekonomik belirsizlikler ve enflasyonist baskılarla ilişkilidir. Yatırımcılar, altın alım satım kararlarını verirken piyasalardaki genel gelişmeleri dikkatlice takip etmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa haftaya yükselişle başladıBorsa haftaya yükselişle başladı
Ali Babacan Açık Açık'ta son noktayı koydu: 'Ekonomi yönetiminde olmam asla mümkün olmaz'Ali Babacan Açık Açık'ta son noktayı koydu: 'Ekonomi yönetiminde olmam asla mümkün olmaz'

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.112,46
7.113,23
% -0.32
10:15
Ons Altın / TL
221.060,34
221.166,95
% -0.37
10:30
Ons Altın / USD
5.003,72
5.004,42
% -0.29
10:30
Çeyrek Altın
11.379,94
11.630,13
% -0.32
10:15
Yarım Altın
22.688,76
23.260,27
% -0.32
10:15
Ziynet Altın
45.519,77
46.378,27
% -0.32
10:15
Cumhuriyet Altını
48.004,00
48.732,00
% -0.69
13:01
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İddialı pozlar! Ceketin içine hiçbir şey giymedi

İddialı pozlar! Ceketin içine hiçbir şey giymedi

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

