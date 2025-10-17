Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Ekim Cuma 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün saat 10:00’da altın piyasasında dikkat çekici hareketler gözlemleniyor. Dolar bazında ons altın fiyatı 4.358,32 olarak belirlendi. Gram altın alış fiyatı 5.878,62 TL, satış fiyatı ise 5.879,308 TL olarak kaydedildi. Bu durum, yatırımcıların altına olan ilgisini gösteriyor.

Geleneksel altın birimleri olan çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını dikkat çekici fiyatlarla işlem görüyor. Çeyrek altının alış fiyatı 9.405,79 TL, satış fiyatı ise 9.612,67 TL olarak belirlendi. Yarım altın alış fiyatı 18.752,80 TL, satış fiyatı ise 19.225,34 TL. Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 40.074 TL, satış fiyatı 40.680 TL olarak kaydedildi. Bu ürünler, düğünlerde ve özel günlerde sıklıkla tercih ediliyor.

Gremse altın ve ata altın, piyasada ilgi gören diğer altın çeşitleri arasında yer almakta. Gremse altın alış fiyatı 100.063 TL, satış fiyatı ise 101.346 TL. Ata altın alış fiyatı 41.224 TL, satış fiyatı 41.754 TL olarak kaydedildi. Bu özel ürünler, yüksek değerli alımlar gerçekleştirmek isteyenler için cazip.

Bilezikler de yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.401,09 TL, satış fiyatı 4.551,82 TL. 18 ayar bilezik gram fiyatı alış 4.327,66 TL, satış ise 4.845 TL. 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 5.622,26 TL, satış fiyatı 5.901,89 TL olarak belirlendi. Bu ürünler, işçilik kalitesine ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişiyor.

Son olarak, serbest piyasada 0.995 has altının alış fiyatı 5.849,227 TL, satış fiyatı ise 5.849,911 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, altın yatırımında kalite arayan yatırımcılar için önemli bir gösterge.

Bugünün altın fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalar ve dünya genelindeki ekonomik gelişmelere göre dikkatle izleniyor. Yatırımcıların bu fiyatları dikkate alarak stratejiler oluşturması oldukça kritik.