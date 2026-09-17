Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Eylül Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.747 TL seviyesine ulaşırken, günlük değişim %1,15 artış gösterdi. Bu yukarı yönlü hareket, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ancak, haftalık düzlemde gram altın fiyatı gerileyerek 6.744 TL'den kapandı. Önceki haftada ise 6.862 TL kapanış yapmıştı. Dolayısıyla, bu hafta gram altın fiyatı toplamda 117 TL, yani %1,71 oranında bir düşüş kaydetti. Bugün itibarıyla ons altın 4.311 dolar; dolar/TL kuru ise 48,68 seviyelerinde işlem görüyor.

100.000 TL ile yapılan hesaplamalarda, gram altın yatırımı için alınan miktar 14 adet olarak bulunuyor ve kalan tutar 5.548 TL. Çeyrek altın alımlarında ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alınabiliyor ve bu durumda kalan tutar 724 TL olarak belirleniyor. Geçtiğimiz hafta yapılan fiyat değişimlerini göz önünde bulundurursak, yatırımcılar için şu anki seviyeler dikkatle izlenmesi gereken bir süreçte.

17 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.746 TL 6.747 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.793 TL 11.031 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.519 TL 22.061 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 44.921 TL 45.600 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.672 TL 4.894 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.626 TL 5.420 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.311 $ 4.311 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.773 TL 6.780 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.837 TL 11.085 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.607 TL 22.169 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 44.921 TL 45.600 TL





Grafik altına geçiş yapıldığında, piyasanın genel yönelimi ve gram altın fiyatlarının 7 günlük hareketlerinin izlenmesi oldukça önemli.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için 6.655 TL seviyesinde destek, 6.847 TL seviyesinde direnç gözlemleniyor. Ons altın tarafında ise destek 4.248 dolar, direnç ise 4.386 dolar üzerinden işlem görmekte. Analizler, bu seviyelerin takibi ile birlikte piyasa hareketlerinin daha iyi anlaşılabileceğini göstermekte.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular