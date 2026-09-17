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Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Eylül Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı bugün 6.747 TL'ye ulaştı ve günlük değişim %1,15 artış gösterdi. Haftalık bazda ise fiyat 6.744 TL'den kapandı ve toplamda 117 TL, yani %1,71 düşüş kaydetti.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Eylül Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.747 TL seviyesine ulaşırken, günlük değişim %1,15 artış gösterdi. Bu yukarı yönlü hareket, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ancak, haftalık düzlemde gram altın fiyatı gerileyerek 6.744 TL'den kapandı. Önceki haftada ise 6.862 TL kapanış yapmıştı. Dolayısıyla, bu hafta gram altın fiyatı toplamda 117 TL, yani %1,71 oranında bir düşüş kaydetti. Bugün itibarıyla ons altın 4.311 dolar; dolar/TL kuru ise 48,68 seviyelerinde işlem görüyor.

100.000 TL ile yapılan hesaplamalarda, gram altın yatırımı için alınan miktar 14 adet olarak bulunuyor ve kalan tutar 5.548 TL. Çeyrek altın alımlarında ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alınabiliyor ve bu durumda kalan tutar 724 TL olarak belirleniyor. Geçtiğimiz hafta yapılan fiyat değişimlerini göz önünde bulundurursak, yatırımcılar için şu anki seviyeler dikkatle izlenmesi gereken bir süreçte.

Güncel Altın Fiyatları

17 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.746 TL 6.747 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.793 TL 11.031 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.519 TL 22.061 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 44.921 TL 45.600 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.672 TL 4.894 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.626 TL 5.420 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.311 $ 4.311 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.773 TL 6.780 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.837 TL 11.085 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.607 TL 22.169 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 44.921 TL 45.600 TL


Grafik altına geçiş yapıldığında, piyasanın genel yönelimi ve gram altın fiyatlarının 7 günlük hareketlerinin izlenmesi oldukça önemli.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Eylül Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için 6.655 TL seviyesinde destek, 6.847 TL seviyesinde direnç gözlemleniyor. Ons altın tarafında ise destek 4.248 dolar, direnç ise 4.386 dolar üzerinden işlem görmekte. Analizler, bu seviyelerin takibi ile birlikte piyasa hareketlerinin daha iyi anlaşılabileceğini göstermekte.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.773 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 677.323 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.031 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.311 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Eylül Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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