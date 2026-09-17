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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3,2'ye yükseldi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, ağustos ayında enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 3,2'ye çıktı.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3,2'ye yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ağustos ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3,2'ye yükseldi. Enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 olarak ölçüldü.

Geçen yılın ağustos ayında Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2 seviyesinde bulunuyordu.

Eurostat'ın açıkladığı öncü verilerde ağustos ayı yıllık enflasyonu yüzde 3,3 olarak tahmin edilmişti. Böylece nihai veri öncü verinin 0,1 puan altında gerçekleşti. Avro Bölgesi'nde enerji, gıda, alkol ve tütün ürünleri hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde 0,2 oldu.

Ağustos ayında enerji ürünlerinde yıllık enflasyon yüzde 14,3, hizmetlerde yüzde 3, gıda, alkol ve tütün ürünlerinde yüzde 1,1, enerji dışı sanayi ürünlerinde yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşti.

AB'de ise temmuzda yüzde 3 olan yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3,2'ye yükseldi. AB'de aylık enflasyon yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında AB'de yıllık enflasyon yüzde 2,4 olarak ölçülmüştü.

Enflasyon, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,9, Fransa'da yüzde 2,6, İtalya'da yüzde 3,2 ve İspanya'da yüzde 4,6 olarak hesaplandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Enflasyon Avro Bölgesi ağustos
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