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Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Haziran Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

17 Haziran 2026 tarihinde altın fiyatları merakla takip ediliyor. Ons altın, 4.331,62 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Yerel piyasalarda gram altın alış fiyatı 6.447,29 TL, çeyrek altın alış fiyatı ise 10.315,67 TL olarak belirlenmiş. Cumhuriyet ve ata altın fiyatları yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Haziran Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 17 Haziran 2026: Günün İlk Verileri

17 Haziran 2026 sabahı, altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.331,62 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu değer, küresel altın fiyatlarının önemli bir göstergesidir. Yatırımcıların yönelimlerini belirlemede de kritik bir role sahiptir.

Yerel piyasalarda gram altın fiyatları güncel şekilde belirleniyor. Alış fiyatı 6.447,29 TL, satış fiyatı 6.448,18 TL. Gram altın, bireysel yatırımcıların tercih ettiği türlerden biridir.

Çeyrek altın fiyatları da merak ediliyor. Alış fiyatı 10.315,67 TL, satış fiyatı 10.542,78 TL olarak görülüyor. Çeyrek altın, hediyeleşme ve tasarruf imkanı sunuyor. Bu yüzden Türk halkı arasında oldukça popüler. Yarım altın fiyatları alışta 20.566,86 TL, satışta 21.085,56 TL olarak kaydedildi.

Cumhuriyet altını, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Alış fiyatı 43.516 TL, satış fiyatı 44.171 TL seviyelerinde. Büyük ölçekli yatırımcılar için önemli bir enstrümandır. Yüksek değer tutuculuk özelliği taşıdığı için sıkça tercih ediliyor.

Ata altın fiyatları ise alışta 43.693 TL, satışta 44.077 TL üzerinden işlem görüyor. Gremse altın fiyatları ise alış 105.963 TL, satış 107.234 TL olarak belirlenmiş durumda. Gremse altın, genellikle toplu alım işlemleri için kullanılıyor. Bu nedenle fiyatları dikkat çekmektedir.

Bilezik sektöründe de hareketlilik sürüyor. 14 Ayar bilezik gramı alışta 3.572,90 TL, satışta 4.774,22 TL olarak kaydedildi. 18 Ayar bilezik gramında alış 4.584,80 TL, satış ise 5.236 TL. 22 Ayar bilezikte alış fiyatı 5.950,22 TL, satış fiyatı 6.226,94 TL olarak hesaplandı. Bilezikler, düğün gibi özel günlerde hediye amaçlı tercih ediliyor.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 6.415,056 TL, satışta 6.415,944 TL olarak belirlendi. Bu veriler, piyasadaki dalgalanmaların güncel yansımalarıdır. Piyasalardaki gelişmeler de dikkatle izlenmelidir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Haziran Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.446,03
6.446,77
% 0
10:24
Ons Altın / TL
200.552,67
200.627,48
% 0.04
10:39
Ons Altın / USD
4.330,59
4.331,19
% -0.01
10:39
Çeyrek Altın
10.313,64
10.540,47
% 0
10:24
Yarım Altın
20.562,82
21.080,94
% 0
10:24
Ziynet Altın
41.254,56
42.032,94
% 0
10:24
Cumhuriyet Altını
43.516,00
44.171,00
% -0.34
17:03
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Altın güncel altın fiyatları
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