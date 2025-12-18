Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Aralık Perşembe 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları Analizi

18 Aralık 2025 tarihinde altın piyasasında fiyatlar dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla, ons altın fiyatı 4.334,42 Dolar olarak işlem görmekte. Yüksek talep ve belirsizlikler, bu yükselişi destekleyen önemli etkenler arasında.

Türkiye'de gram altın fiyatlarında değişken bir görünüm mevcut. Gram altın alış fiyatı 5.953,809 TL, satış fiyatı ise 5.954,592 TL. Bu veriler, yatırımcıların gram altına olan ilgisini gösteriyor. Piyasa dinamikleri bu ivmeyi desteklemekte.

Ons altın fiyatları üzerinden yapılan diğer yatırımlar da gözlemleniyor. Alış fiyatı 185.166,61 TL, satış fiyatı ise 185.226,07 TL. Bu fiyatlar, büyük yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak bu durum risk de taşımakta.

Çeyrek altın fiyatları; alış fiyatı 9.526,09 TL, satış fiyatı ise 9.735,76 TL olarak belirlenmiş. Yarım altın, alış fiyatı 18.992,65 TL, satış fiyatı 19.471,52 TL seviyesinde. Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 39.758 TL, satış fiyatı 40.358 TL seviyesinde. Bu değerler, geleneksel altın yatırımına olan talebi gösteriyor.

Gremse altın fiyatları, alış fiyatıyla 95.741 TL, satış fiyatıyla 97.372 TL. Ata altın alış fiyatı 39.942 TL, satış fiyatı 40.168 TL olarak işlem görmekte. Ziynet altın ise alış fiyatı 38.104,38 TL, satış fiyatı 38.823,94 TL seviyelerinde. Bu fiyatlar, özel günler için tercih edilen altın türlerinin değerini koruduğunu göstermekte.

Bilezik fiyatları da dikkate değer bir dalgalanma sergiliyor. 14 ayar bilezik gram alış fiyatı 3.290,94 TL, satış fiyatı ise 4.404,89 TL. 18 ayar bilezik için alış fiyatı 4.180,64 TL, satış fiyatı 4.786 TL. 22 ayar bilezik ise, alış fiyatı 5.443,29 TL, satış fiyatı 5.687,15 TL olarak belirlenmiş. Altın bilezikleri, Türk toplumunda önemli bir yere sahip.

Altın fiyatları, 18 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yüksek seviyelerde seyrediyor. Piyasalardaki belirsizlikler, enflasyon endişeleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar bu durumu etkiliyor. Yatırımcıların altın ve değerli metaller üzerindeki dikkatli izlemeleri önem taşıyor. Olası riskler ve fırsatlar değerlendirilmeli.