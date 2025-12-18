FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Aralık Perşembe 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

18 Aralık 2025 tarihinde altın piyasasında dikkat çeken fiyatlar, yatırımcıların ilgisini artırıyor. Ons altın 4.334,42 Dolar ile yüksek talep görüyor. Türkiye'de gram altın alış 5.953,809 TL, çeyrek altın ise 9.526,09 TL seviyelerinde işlem görmekte. Belirsizlikler ve döviz dalgalanmaları, altın fiyatlarındaki bu yükselişi destekliyor. Yatırımcılar, altın ve değerli metallerde riskleri ve fırsatları dikkatle izlemeli.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Aralık Perşembe 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Cansu Akalp

Altın Fiyatları Analizi

18 Aralık 2025 tarihinde altın piyasasında fiyatlar dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla, ons altın fiyatı 4.334,42 Dolar olarak işlem görmekte. Yüksek talep ve belirsizlikler, bu yükselişi destekleyen önemli etkenler arasında.

Türkiye'de gram altın fiyatlarında değişken bir görünüm mevcut. Gram altın alış fiyatı 5.953,809 TL, satış fiyatı ise 5.954,592 TL. Bu veriler, yatırımcıların gram altına olan ilgisini gösteriyor. Piyasa dinamikleri bu ivmeyi desteklemekte.

Ons altın fiyatları üzerinden yapılan diğer yatırımlar da gözlemleniyor. Alış fiyatı 185.166,61 TL, satış fiyatı ise 185.226,07 TL. Bu fiyatlar, büyük yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak bu durum risk de taşımakta.

Çeyrek altın fiyatları; alış fiyatı 9.526,09 TL, satış fiyatı ise 9.735,76 TL olarak belirlenmiş. Yarım altın, alış fiyatı 18.992,65 TL, satış fiyatı 19.471,52 TL seviyesinde. Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 39.758 TL, satış fiyatı 40.358 TL seviyesinde. Bu değerler, geleneksel altın yatırımına olan talebi gösteriyor.

Gremse altın fiyatları, alış fiyatıyla 95.741 TL, satış fiyatıyla 97.372 TL. Ata altın alış fiyatı 39.942 TL, satış fiyatı 40.168 TL olarak işlem görmekte. Ziynet altın ise alış fiyatı 38.104,38 TL, satış fiyatı 38.823,94 TL seviyelerinde. Bu fiyatlar, özel günler için tercih edilen altın türlerinin değerini koruduğunu göstermekte.

Bilezik fiyatları da dikkate değer bir dalgalanma sergiliyor. 14 ayar bilezik gram alış fiyatı 3.290,94 TL, satış fiyatı ise 4.404,89 TL. 18 ayar bilezik için alış fiyatı 4.180,64 TL, satış fiyatı 4.786 TL. 22 ayar bilezik ise, alış fiyatı 5.443,29 TL, satış fiyatı 5.687,15 TL olarak belirlenmiş. Altın bilezikleri, Türk toplumunda önemli bir yere sahip.

Altın fiyatları, 18 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yüksek seviyelerde seyrediyor. Piyasalardaki belirsizlikler, enflasyon endişeleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar bu durumu etkiliyor. Yatırımcıların altın ve değerli metaller üzerindeki dikkatli izlemeleri önem taşıyor. Olası riskler ve fırsatlar değerlendirilmeli.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsada son durumCANLI BORSA | Borsada son durum
Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ocak itibarıyla zorunlu! Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ocak itibarıyla zorunlu!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.950,79
5.951,57
% -0.19
10:09
Ons Altın / TL
185.103,08
185.138,33
% -0.18
10:24
Ons Altın / USD
4.331,65
4.332,21
% -0.22
10:24
Çeyrek Altın
9.521,26
9.730,82
% -0.19
10:09
Yarım Altın
18.983,01
19.461,64
% -0.19
10:09
Ziynet Altın
38.085,04
38.804,24
% -0.19
10:09
Cumhuriyet Altını
39.758,00
40.358,00
% 0.72
16:49
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.