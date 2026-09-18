Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Eylül Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.890 TL seviyesinde işlem görmektedir. Son dönemdeki fiyat hareketleri, gram altında günlük %1,27 oranında bir artışa işaret ederken, 7 günlük grafikte de haftalık yükseliş %2,37 ile dikkat çekiyor. Bugünün piyasa etkenleri, gram altındaki bu artışı destekleyen etmenlerin başında geliyor.

100.000 TL bütçeyle alım yaptığınızda, gram altın fiyatı üzerinden 14 adet alım yapabilir ve geriye 3.536 TL tutarında bir bakiye kalmaktadır. Ayrıca, çeyrek altın almak isterseniz 100.000 TL ile 8 adet çeyrek altın alabilir ve 9.875 TL kala bakiyeniz olacaktır. Bu durum, altın yatırımcıları açısından güncel fiyatların cazibesini artırdığını gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta gram altın 6.737 TL'den kapanış yaparak, son kapanış fiyatı 6.897 TL ile 160 TL'lik bir yükselişi temsil ediyor. Yüzde karşılaştırma yapıldığında ise bu, %2,37’lik bir artışa denk geliyor.

18 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.889 TL 6.890 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 11.023 TL 11.266 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.977 TL 22.531 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 45.154 TL 45.828 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.739 TL 4.962 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.698 TL 5.500 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.394 $ 4.395 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.812 TL 6.819 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.899 TL 11.150 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.729 TL 22.299 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 45.154 TL 45.828 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altındaki teknik seviyelerde destek noktası 6.745 TL, direnç noktası ise 6.972 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek seviyesi 4.308 dolar, direnç seviyesi ise 4.441 dolar olarak izlenmelidir. Altın fiyatlarının bu seviyelerdeki seyri, yatırımcılar için önemli bir referans oluşturabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular