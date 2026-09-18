Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Eylül Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.890 TL seviyesinde işlem görmektedir. Son dönemdeki fiyat hareketleri, gram altında günlük %1,27 oranında bir artışa işaret ederken, 7 günlük grafikte de haftalık yükseliş %2,37 ile dikkat çekiyor. Bugünün piyasa etkenleri, gram altındaki bu artışı destekleyen etmenlerin başında geliyor.
100.000 TL bütçeyle alım yaptığınızda, gram altın fiyatı üzerinden 14 adet alım yapabilir ve geriye 3.536 TL tutarında bir bakiye kalmaktadır. Ayrıca, çeyrek altın almak isterseniz 100.000 TL ile 8 adet çeyrek altın alabilir ve 9.875 TL kala bakiyeniz olacaktır. Bu durum, altın yatırımcıları açısından güncel fiyatların cazibesini artırdığını gösteriyor.
Geçtiğimiz hafta gram altın 6.737 TL'den kapanış yaparak, son kapanış fiyatı 6.897 TL ile 160 TL'lik bir yükselişi temsil ediyor. Yüzde karşılaştırma yapıldığında ise bu, %2,37’lik bir artışa denk geliyor.
18 Eylül 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.889 TL
|6.890 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|11.023 TL
|11.266 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.977 TL
|22.531 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|45.154 TL
|45.828 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.739 TL
|4.962 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.698 TL
|5.500 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.394 $
|4.395 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.812 TL
|6.819 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.899 TL
|11.150 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.729 TL
|22.299 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|45.154 TL
|45.828 TL
Gram altındaki teknik seviyelerde destek noktası 6.745 TL, direnç noktası ise 6.972 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek seviyesi 4.308 dolar, direnç seviyesi ise 4.441 dolar olarak izlenmelidir. Altın fiyatlarının bu seviyelerdeki seyri, yatırımcılar için önemli bir referans oluşturabilir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.812 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 681.171 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.266 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.395 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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