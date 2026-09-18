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Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Eylül Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.890 TL seviyesinde seyrediyor ve son günlerde %1,27 oranında bir yükseliş gösterdi. Haftalık artış ise %2,37 olarak gözlemleniyor; bu durum yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Eylül Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.890 TL seviyesinde işlem görmektedir. Son dönemdeki fiyat hareketleri, gram altında günlük %1,27 oranında bir artışa işaret ederken, 7 günlük grafikte de haftalık yükseliş %2,37 ile dikkat çekiyor. Bugünün piyasa etkenleri, gram altındaki bu artışı destekleyen etmenlerin başında geliyor.

100.000 TL bütçeyle alım yaptığınızda, gram altın fiyatı üzerinden 14 adet alım yapabilir ve geriye 3.536 TL tutarında bir bakiye kalmaktadır. Ayrıca, çeyrek altın almak isterseniz 100.000 TL ile 8 adet çeyrek altın alabilir ve 9.875 TL kala bakiyeniz olacaktır. Bu durum, altın yatırımcıları açısından güncel fiyatların cazibesini artırdığını gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta gram altın 6.737 TL'den kapanış yaparak, son kapanış fiyatı 6.897 TL ile 160 TL'lik bir yükselişi temsil ediyor. Yüzde karşılaştırma yapıldığında ise bu, %2,37’lik bir artışa denk geliyor.

Güncel Altın Fiyatları

18 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.889 TL 6.890 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 11.023 TL 11.266 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.977 TL 22.531 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 45.154 TL 45.828 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.739 TL 4.962 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.698 TL 5.500 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.394 $ 4.395 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.812 TL 6.819 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.899 TL 11.150 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.729 TL 22.299 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 45.154 TL 45.828 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Eylül Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altındaki teknik seviyelerde destek noktası 6.745 TL, direnç noktası ise 6.972 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek seviyesi 4.308 dolar, direnç seviyesi ise 4.441 dolar olarak izlenmelidir. Altın fiyatlarının bu seviyelerdeki seyri, yatırımcılar için önemli bir referans oluşturabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.812 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 681.171 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.266 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.395 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Eylül Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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