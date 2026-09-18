Trafikte yeni dönem yolda! Motosiklet kazalarında çarpıcı 'kurye' detayı: “Eylem planı hazırladık”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarını azaltmak amacıyla eylem planı hazırladıklarını ve denetimleri artırdıklarını açıkladı. TGRT Haber’de konuşan Çiftçi, motosikletlerin ve motokuryelerin karıştığı kazalara ilişkin verileri paylaşarak çalışmaların önümüzdeki günlerde daha görünür hale geleceğini söyledi.

“2 KAZADAN BİRİ MOTOSİKLET KAYNAKLI”

Motosiklet kazalarına dikkat çeken Çiftçi, “İçişleri Bakanlığı olarak bununla ilgili bir ‘motosiklet eylem planı’ hazırladık. Çünkü Türkiye’de şu an 2 kazadan biri motosiklet kaynaklı” ifadelerini kullandı.

MOTOKURYELERİN KAZALARDAKİ ORANINI AÇIKLADI

Çiftçi, motosikletliler içerisinde motokuryelerin oranının yüzde 1,6 olduğunu, buna karşılık motosikletlerin karıştığı kazaların yüzde 16-17’sini kuryelerin yaptığını belirtti. Denetimlerin artırıldığını vurgulayan Çiftçi, “Bunlara yönelik bir eylem planı hazırladık, denetimleri artırdık. Önümüzdeki günlerde bu daha da görünür hale gelecek” dedi.

8 AYDA 121 MİLYON TRAFİK DENETİMİ

Bu yılın ilk 8 ayında yaklaşık 121 milyon trafik denetimi gerçekleştirildiğini aktaran Çiftçi, bunların 10 milyonunu motosiklet denetimlerinin oluşturduğunu söyledi. Çiftçi, yeni yasanın yürürlüğe girmesinin ardından ölümlü trafik kazalarında belirgin bir düşüş gördüklerini de ifade etti.