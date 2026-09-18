İstanbul Havalimanı’nda hedef büyüdü! "Dünyada bir ilk olacak"

İstanbul Havalimanı, yeni yatırımlarla kapasitesini daha da artırmaya hazırlanıyor. Havalimanının 4'üncü ana pisti, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle hizmete alınacak.

Açılış öncesinde A Haber canlı yayınına konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın mevcut kapasitesi, yeni pistin sağlayacağı avantajlar ve gelecekte yapılması planlanan yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, havalimanının nihai aşamada 9 piste ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacağını duyurdu.

İSTANBUL HAVALİMANI 475 MİLYON YOLCUYA ULAŞTI

İstanbul Havalimanı'nın bugüne kadar ulaştığı yolcu sayısına ilişkin bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanının hem Türkiye hem de dünya sivil havacılığı açısından önemli bir merkez haline geldiğini belirtti.

Canlı yayında İstanbul Havalimanı'nın ulaştığı dünya çapındaki rekor seviyeleri değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz esasında millet olarak mütevazı bir milletiz ama havacılığın zirvesi dediniz, o konuda mütevazı olmayalım gerçekten. Dünyada, Avrupa'da ilklerin olduğu, dünyada rekorlar kırdığımız bir havalimanındayız. İstanbul Havalimanı sadece ülkemiz için değil, dünya için önemli havalimanlarından bir tanesi. Bugüne kadar 475 milyon yolcuyu seyahat ettirdiğimiz bir havalimanı; bu anlamda gerçekten kıymetli. Geçen sene 84 milyonun üzerinde, bu sene inşallah 87 milyon olmasını öngördüğümüz ve dünyanın 340 noktasına uçabilen bir havalimanındayız" ifadelerini kullandı.

YENİ PİST DOĞU-BATI UÇUŞLARINDA AVANTAJ SAĞLAYACAK

Havalimanında halihazırda kullanılan pistlere bir yenisinin eklenmesiyle operasyonların daha etkin yürütülmesi hedefleniyor. Yeni pistin özellikle İstanbul'un doğusuna gerçekleştirilecek uçuşlarda zaman ve yakıt açısından avantaj oluşturması bekleniyor.

Mevcut pist altyapısı ve yeni devreye giren pistin sağladığı operasyonel kazanımları anlatan Bakan Uraloğlu, "Bizim kuzey-güney yönde 3 tane ana pistimiz, iki tane de yedek pistimiz halihazırda hizmet veriyor durumdaydı. Şimdi inşallah doğu-batı pistini hizmete açmış olacağız ve bu pistle beraber de ciddi kolaylıkları sağlamış olacağız" dedi.

Yeni pistin kullanım şekline ilişkin ayrıntıları da paylaşan Uraloğlu, "Hepimizin en kıymetlisi zaman. Taksi yolundan tutun, uçak havalandıktan sonra gitmesi gereken istikamete dönüşüne kadar olan süre olsun, elbette yakıtı olsun, bunları 4'üncü pistle azaltmış olacağız. 4'üncü pisti sadece kalkış için kullanacağız. İstanbul'un doğusuna olan; gerek ülkemizde olsun, gerek Uzak Doğu, Orta Doğu, hatta Afrika'nın belli bir bölümü olsun, buralara kalkacak uçaklarımız doğrudan doğu-batı istikametindeki pistimizden kalkacak. Hem taksi yolunda bir kısalma olacak hem de uçağın havadaki manevra süresinden ciddi bir kısalmayı elde etmiş olacağız" sözleriyle aktardı.

DÖRTLÜ PİST OPERASYONU İÇİN EĞİTİMLER BAŞLAYACAK

İstanbul Havalimanı'nda daha önce devreye alınan üçlü pist operasyonunun ardından yeni pistle birlikte operasyonel kapasitenin bir adım daha ileri taşınması planlanıyor. Bu kapsamda eş zamanlı dört uçak operasyonuna geçiş için eğitim ve simülasyonlar yapılacak.

ABD'den sonra dünyada ilk kez İstanbul'da devreye alınan üçlü eş zamanlı iniş-kalkış başarısının ardından sıradaki hedefin dörtlü operasyon olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Üçlü pist operasyonu gerçekten Amerika'dan sonra dünyada ilk gerçekleştirdiğimiz bir operasyon. Kıymetliydi; günlerce, aylarca eğitimler ve simülasyonlardan geçtikten sonra devreye aldık. Çünkü orada en ufak bir risk almamız söz konusu değildi, çok şükür başarıyla da uygulamaya devam ediyoruz. Şimdi 4'üncü pist olunca öncelikle normal başlayacağız ama devamında aynı üçlü pist operasyonu gibi eğitimleri arkadaşlarımıza başlatacağız. İnşallah orada da bir aksilik öngörmüyoruz; belli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda 4 uçağı da kaldırma ve yönetme imkanına sahip olmuş olacağız" açıklamasında bulundu.

İstanbul Havalimanı'nın son iki aydaki performansına da değinen Uraloğlu, "Temmuz ayında aylık ortalamada Avrupa'da birinci olduk. Yine Ağustos ayında günlük yolcu sayısı ve uçak iniş-kalkışında yine birinci olduk. Dolayısıyla burada kapasiteyi artırmış olmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

HAVA KARGODA HEDEF KÜRESEL MERKEZ OLMAK

Türkiye'nin coğrafi konumunun hava kargo açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın bu potansiyelin değerlendirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

İstanbul Havalimanı'nın küresel kargo taşımacılığındaki devasa rolüne değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Anadolu coğrafyası, Türkiye, bulunduğumuz konum 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşabiliyor. Burada 25-26 trilyon dolar ticaret hacmi, 55 trilyon dolar da gayrisafi hasıla var. Böyle bir lokasyona sahip olduğunuz zaman imkanlarınız var demektir; bu imkanları değerlendirmek bize düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz de bunları değerlendirmeye gayret ediyoruz. Hava yolu kargosuyla taşıyacağınız yük miktarı kara yolu veya deniz yolu gibi büyük miktarlar olmaz ama çok değerlidir ve saatler içerisinde ulaştırabilme imkanına sahipsiniz. Pandemiyi düşünelim; aşı ve sağlık ürünleri tamamen uçaklarla saatler içerisinde taşındı. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere kargo noktasında çok ciddi bir kapasiteye ulaştık. Bunlar durduğu yerde olmuyor; gayret ediyoruz, yatırım yapıyoruz" şeklinde konuştu.

İSTANBUL HAVALİMANI 9 PİSTE ÇIKACAK

İstanbul Havalimanı'nın gelecekteki kapasitesine ilişkin en önemli açıklama ise pist ve terminal yatırımları konusunda geldi. Mevcut yapıya yeni pistlerin eklenmesiyle havalimanının toplam 9 piste ulaşması planlanıyor.

Havalimanının geleceğine yönelik yeni müjdeleri canlı yayında duyuran Bakan Uraloğlu, "Biz bu pistle kalmayacağız. Şu anda 4 ana, 2 yardımcı olmak üzere toplam 6 pistimiz oldu. Hemen doğu istikametine doğru kuzey-güney yönünde 2 tane ana pist daha yapacağız, 1 tane de yedek pist yapacağız. Esasında biz sürecin sonunda, her geçen yılla beraber toplam 6 ana pist ve 3 tane yedek pistle İstanbul'da toplam 9 piste sahip olmuş olacağız. Yeni bir terminal binası yapacağız ve kapasitemizi yıllık 200 milyona çıkarmış olacağız. Dünyada bugün 9 pistli bir havalimanı ben bilmiyorum; Amerika'da 8 pistli olduğunu biliyorum" dedi.

GEÇMİŞTEKİ ELEŞTİRİLERE 9 PİSTLE YANIT

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı projesine geçmişte yöneltilen eleştirileri de değerlendirdi. Projenin ilk dönemlerinde yatırımın gerekliliğine ilişkin çeşitli itirazların gündeme geldiğini hatırlatan Bakan, havalimanının ulaştığı noktanın bu tartışmalara karşılık oluşturduğunu belirtti.

Yatırıma yönelik geçmişteki eleştirilere de yanıt veren Uraloğlu, "'Buradan kim uçacak, burası bataklıktır, buraya kim gelecek, ne işinize yarayacak, kaynakları heba ediyorsunuz' diyenlere ben buradan 9 tane pist geleceğiyle cevap vermek istiyorum" sözleriyle Türkiye'nin ulaşımdaki dev vizyonunu kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.