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Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Temmuz Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasasında son durum, 18 Temmuz 2026 itibarıyla yatırımcılar için dikkat çekici veriler sunuyor. Ons altın fiyatı 4.018,06 Dolar olarak belirlenirken, gram altın 6.092,194 TL seviyelerinde işlem görmekte. Çeyrek altın 9.747,51 TL, yarım altın 19.434,10 TL ve Cumhuriyet altını ise 40.213 TL'den satılıyor. Dolar ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların kararlarını etkileyen ana faktörler arasında yer alıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Temmuz Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Piyasasında Son Durum

18 Temmuz 2026 itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Saat 10:00'da ons altın fiyatı 4.018,06 Dolar olarak belirlendi. Bu rakam, küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle dikkat çekiyor. Ekonomik belirsizlikler yatırımcılar arasında büyük ilgi uyandırmış durumda.

Gram altın fiyatları da hareketli bir seyir izliyor. Alış fiyatı 6.092,194 TL, satış fiyatı ise 6.093,028 TL olarak kaydedildi. Bu seviyeler, Türkiye'deki enflasyonist etkileri gözler önüne seriyor. Yatırımcılar, gram altındaki dalgalanmanın döviz kurlarındaki değişimlerle bağlantılı olduğunu ifade ediyor.

Çeyrek altın ise yatırımcılar arasında popüler bir tercih. Alış fiyatı 9.747,51 TL, satış fiyatı ise 9.962,10 TL olarak belirlendi. Yarım altın fiyatları da önemli. Alış fiyatı 19.434,10 TL, satış fiyatı ise 19.924,20 TL seviyelerinde gerçekleşti. Bu fiyatlar, altının geleneksel yatırım aracı olarak önemini vurguluyor.

Cumhuriyet altının güncel fiyatları da dikkat çekiyor. Alışta 40.213 TL, satışta ise 40.830 TL olarak kaydedilmiş durumda. Gremse altın alış fiyatı 98.698 TL, satış fiyatı ise 99.330 TL seviyelerinde. Ata altın ise alışta 40.576 TL, satışta 40.882 TL olarak işlem görüyor. Ziynet altını tercih eden yatırımcılar için ise fiyatlar 38.990,04 TL ile 39.726,54 TL arasında kaydedildi.

Bilezik fiyatları da dikkat çekici bir diğer veri. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.321,77 TL, satış fiyatı ise 4.476,11 TL olarak belirlendi. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.196,46 TL, satışta ise 4.900 TL seviyelerinde bulunuyor. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 5.542,12 TL, satışta 5.730,07 TL olarak işlem görüyor.

Serbest 0.995 has altın fiyatları da önemli bir gösterge. Alış fiyatı 6.061,733 TL, satış fiyatı ise 6.062,563 TL olarak kaydedilmiş durumda. Tüm bu veriler, yatırımcıların altın alım satım kararlarını etkiliyor.

Altın piyasası, yatırımcılar için pek çok fırsat ve risk barındırıyor. Global ekonomik veriler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Yatırımcıların, bu dinamik piyasayı dikkatle izlemeleri büyük önem taşıyor. Portföylerini korumak ve değerlendirmek için stratejik kararlar almak gerekiyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Temmuz Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.092,19
6.093,03
% 1.19
23:59
Ons Altın / TL
189.365,14
189.614,54
% 1.12
23:59
Ons Altın / USD
4.017,79
4.018,34
% 1.06
23:59
Çeyrek Altın
9.747,51
9.962,10
% 1.19
23:59
Yarım Altın
19.434,10
19.924,20
% 1.19
23:59
Ziynet Altın
38.990,04
39.726,54
% 1.19
23:59
Cumhuriyet Altını
40.213,00
40.830,00
% -0.63
17:00
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Altın ons altın bist güncel altın fiyatları piyasa
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