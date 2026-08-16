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Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

Yaz sıcakları ve yüksek nemden bunalan yerli ve yabancı turistlerin yeni rotası belli oldu. Serin suları ve macera dolu aktiviteleriyle bu doğal güzellik yoğun ilgi görüyor.

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

Antalya'da yaz sıcaklıkları ve yüksek nem, serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistleri Toros Dağları arasındaki Göynük Kanyonu'na yönlendiriyor. Kanyonda ziyaretçiler serin suyun, doğanın ve maceranın tadını aynı anda çıkarıyor.

Kemer ilçesinde, Likya Yolu'nun önemli güzergahlarından birinde bulunan Göynük Kanyonu, doğal güzelliklerinin yanı sıra sunduğu farklı aktivitelerle de macera tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar 1

ANTALYA'NIN SICAĞINDAN KANYONDA SERİNLEME MOLASI

Kentte hava sıcaklığının zaman zaman 45 dereceye, deniz suyu sıcaklığının 31 dereceye ve nem oranının yüzde 99'a kadar yükselmesi, ziyaretçilerin serin ve doğayla iç içe alanlara ilgisini artırıyor. Bu noktada Göynük Kanyonu, sıcak havadan uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği rotalar arasında yer alıyor.

Ziyaretçiler, orman ve toprak yollardan safari araçlarıyla yaklaşık 2,5 kilometre ilerledikten sonra kanyonda çeşitli aktivitelere katılıyor. Bot turu, yüzme, kanyoning, halatlarla ilerleme ve kayalıklara tırmanma gibi etkinliklerle parkuru geçen ziyaretçiler, güzergahın sonunda yer alan şelaleye ulaşıyor.

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar 2

Kanyoning, kanyonları farklı doğa sporlarının tekniklerini kullanarak baştan sona geçmeyi amaçlayan bir doğa sporu olarak uygulanıyor. Sıcaklığı 10 ile 20 derece arasında değişen suda serinleyen ziyaretçiler, aynı zamanda dağ keçileri, kuşlar, kelebekler ve tavşanlar gibi canlıları doğal ortamlarında gözlemleyebiliyor.

ZIPLINE İLE DOĞAYI YUKARIDAN KEŞFEDİYORLAR

Göynük Kanyonu'nda macera yalnızca su aktiviteleriyle sınırlı kalmıyor. Ziyaretçiler, çam ağaçlarının üzerinden metrelerce yükseklikte uzanan parkurda zipline yaparak bölgenin doğal güzelliklerini farklı bir açıdan görme fırsatı yakalıyor.

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar 3

Kanyonda turizm faaliyetleri yürüten işletmeci Doğukan Ak, Antalya kent merkezine yaklaşık yarım saat uzaklıktaki alanın yaklaşık 2 milyon yılda oluştuğunu belirtti.

Ak, kanyonun Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde, ormanların denizle buluştuğu noktada bulunduğunu ve yaklaşık 3 bin dönümlük alanda faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar 4

17 YILDA DOĞA TURİZMİNDE ÖNEMLİ NOKTAYA GELDİ

Başlangıçta yalnızca yürüyüş parkuru olarak hizmet veren bölgenin zaman içerisinde doğa turizmine kazandırıldığını anlatan Ak, farklı macera aktiviteleriyle ziyaretçilere daha kapsamlı bir deneyim sunulduğunu söyledi.

Ak, 17 yılda alanında uzmanlaşmış bir ekip oluşturduklarını ve tesisin doğayla uyumlu şekilde işletildiğini belirterek, kanyoning, bot turu ve zipline gibi aktivitelerin gerçekleştirildiğini aktardı.

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar 5

Ziyaretçi sayısının her yıl arttığına dikkati çeken Ak, kanyona gelenlerin yaklaşık yüzde 30'unun yerli, yüzde 70'inin ise yabancı turistlerden oluştuğunu söyledi. İngiltere, Polonya ve Rusya'nın yanı sıra çeşitli ülkelerden turistleri ağırladıklarını belirten Ak, özellikle kanyonun serin suyunun ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ifade etti.

Ak, "Kanyondaki su çok soğuk. Kayaların çatlaklarından sızarak buz gibi çıkıyor ve çok temiz. Vadi olduğu için sürekli esiyor." dedi.

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar 6

ANTALYA TURİZMİNDE DOĞA VURGUSU

Antalya turizminin deniz, kum ve güneşin yanı sıra doğa turizmiyle de çeşitlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ak, bölgedeki doğal mirasın turizme kazandırılmasının önemine işaret etti.

Kazakistan'dan Antalya'ya gelen Darina Bondarchuk da tatil amacıyla kente her gelişinde Göynük Kanyonu'nu ziyaret ettiğini söyledi. Kanyonun doğal güzelliğinden etkilendiğini belirten Bondarchuk, "Yemyeşil suyu, harika doğası var. Burada yüzerken sanki bir masaldaymışız gibi oluyor. Buz gibi su insana çok iyi geliyor." ifadelerini kullandı.

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar 7

ZİYARETÇİLERDEN KANYONA ÖVGÜ

Kanyonu ziyaret eden Levent Tetik ise bölgedeki aktivitelerden keyif aldığını ve yüzme etkinliğine katıldığını anlattı.

Tetik, kanyonun farklı bölümlerinde suyun içerisinde yürüdüklerini ve merdivenlerle ilerlediklerini belirterek, parkurun sonunda şelale ve mağaranın bulunduğunu söyledi.

Tetik, "İçerisi inanılmaz. Sıcak havada yapılabilecek en güzel aktivite." dedi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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antalya Göynük turist kanyon Likya Yolu kemer
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