Kapat
Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Mart Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları 19 Mart 2026 itibarıyla piyasada dalgalanmalarla hareketlilik gösteriyor. Ons altın fiyatı 4.769,89 Dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın alış fiyatı 6.788,75 TL olarak tespit edildi. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi diğer türlerde de fiyat artışları dikkat çekiyor. Yatırımcılar, piyasalardaki belirsizlikler ve enflasyon endişeleri doğrultusunda altına yöneliyor. Bu durum, altın varlığının önemini artırmakta.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Mart Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Cansu Çamcı

Altın Fiyatları Günlük Raporu

19 Mart 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları piyasasında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarının belirsizlikler içinde yer aldığını düşünüyor. Bugün ons altın fiyatı 4.769,89 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisini yansıtıyor. Enflasyon beklentileri de altının değerini koruyor.

Gram altın fiyatları alışta 6.788,75 TL, satışta 6.789,92 TL seviyelerinden işlem görüyor. Türkiye'de yatırımcılar gram altını küçük alım satımlar için tercih ediyor. Alış ve satış arasındaki dar fark, arz talep dengesine bağlı. Piyasadaki bu denge, yatırımcıların kararlarını etkiliyor.

Diğer altın türleri için fiyatlar da dikkat çekiyor. Çeyrek altın alış fiyatı 10.862 TL, satış fiyatı ise 11.101,52 TL olarak belirlendi. Yarım altın alış fiyatı 21.656,12 TL, satışta ise 22.203,04 TL’ye ulaştı. Cumhuriyet altını alışta 47.564 TL, satışta 48.282 TL seviyelerine çıktı. Bu fiyatlandırmalar, altınların talep durumunu gösteriyor.

Gremse altın fiyatları alışta 113.137 TL, satışta 115.407 TL olarak işlem görmekte. Ata altını alışta 46.651 TL, satışta 47.508 TL’den işlem görüyor. Ziynet altını ise alışta 43.448,01 TL, satışta 44.270,28 TL fiyatlarıyla takip ediliyor. Yatırımcılar bu tür altınları, yüksek değer ve prestij sebebiyle tercih ediyor.

Bilezik fiyatları da gözlemleniyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.820,90 TL, satışta 5.100,13 TL’ye yükseldi. 18 ayar bilezik gram fiyatları alışta 4.893,60 TL, satışta 5.820 TL. 22 ayar bilezikler için fiyatlar alışta 6.353,21 TL, satışta 6.703,27 TL olarak belirlendi. Bu bilezikler, yatırım yapmanın yanı sıra şık hediyelikler olarak değerlendiriliyor.

Serbest 0.995 has altın, alışta 6.754,808 TL, satışta ise 6.755,97 TL seviyelerinden işlem görmekte. Bu fiyatlar, yüksek saflık oranına sahip altın türünün değerini gösteriyor. Altın, her zaman güvenli liman arayan yatırımcılar için önemli bir varlık. Bugün itibarıyla altın piyasasında yaşanan fiyat değişimleri, yatırım stratejileri açısından önem taşıyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.781,60
6.782,71
% -0.97
09:57
Ons Altın / TL
211.781,31
211.825,51
% -0.57
10:12
Ons Altın / USD
4.778,36
4.778,95
% -0.82
10:12
Çeyrek Altın
10.850,56
11.089,74
% -0.97
09:57
Yarım Altın
21.642,81
22.188,70
% -0.93
09:57
Ziynet Altın
43.421,32
44.241,69
% -0.93
09:57
Cumhuriyet Altını
47.564,00
48.282,00
% -1.02
16:46
