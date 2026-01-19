FİNANS


Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Ocak Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

19 Ocak 2026 itibarıyla altın fiyatları da yatırımcıların ilgi odağı oldu. Güncel verilere göre ons altın 4.678,20 Dolar seviyesindeyken, gram altın 6.506,442 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları da artış gösterdi. Piyasalardaki belirsizlikler, yüksek volatiliteye yol açarak gram altın ve diğer altın çeşitlerine olan talebi artırıyor. Yatırımcılar, mevcut durumu yakından takip etmeli.

Cansu Akalp

Altın Fiyatları 19 Ocak 2026: Piyasalardaki Son Durum

19 Ocak 2026 itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Saat 10:00’da ons altın fiyatı 4.678,20 Dolar seviyesinde. Bu değer, küresel ekonomik koşullara ve piyasalardaki belirsizliklere bağlı olarak şekilleniyor.

Gram altın, yatırımcılar arasında sıklıkla tercih ediliyor. Bugün gram altın alış fiyatı 6.506,442 TL. Satış fiyatı ise 6.507,236 TL olarak belirlenmiş. Yüksek volatilite ve dalgalı piyasa koşulları, gram altın fiyatlarının artmasına yardımcı oluyor.

Çeyrek altın, Türk yatırımcıları için önemli bir seçenek. Çeyrek altın alış fiyatı 10.410,31 TL. Satış fiyatı ise 10.639,33 TL olarak işlem görüyor. İç piyasada çeyrek altın, sıklıkla hedging aracı olarak kullanılıyor.

Yarım altın fiyatları da dikkat çekici. Yarım altın alış fiyatı 20.755,55 TL. Satış fiyatı ise 21.278,66 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu değer, altının geleneksel bir yatırım aracı olarak talep gördüğünü gösteriyor.

Cumhuriyet altını, bir diğer önemli yatırım aracı. Alış fiyatı 43.191 TL. Satış fiyatı ise 43.844 TL olarak işlem görmekte. Yüksek değeri ve prestijiyle Cumhuriyet altını, uzun vadeli yatırımlar için tercih ediliyor.

Gremse altın fiyatları da güncel piyasalarda alış fiyatı 106.777 TL. Satış fiyatı ise 108.091 TL olarak belirlenmiş. Ayrıca ata altın ve ziynet altını gibi geleneksel yatırım formları da ilgi çekiyor.

Ata altının alış fiyatı 43.996 TL. Satış fiyatı ise 44.363 TL olarak kaydedilmiş. Ziynet altının alış fiyatı 41.641,23 TL. Satış fiyatı ise 42.427,18 TL olarak belirlenmiş durumda.

Bilezik piyasası da göz ardı edilmemeli. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.631,06 TL. 18 ayar bilezik gram fiyatı 4.607,58 TL seviyesinde işlem görüyor. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise 5.995,96 TL ile 6.276,88 TL arasında değişiyor.

19 Ocak 2026 itibarıyla altın fiyatları, ekonomik belirsizlikler ve piyasa dinamikleri ile yukarı yönlü bir seyir izliyor. Yatırımcılar, mevcut fiyatlar ve piyasa durumu doğrultusunda dikkatli olmalı. Piyasalardaki dalgalanmalar, doğru strateji ve zamanlamayı zorunlu kılıyor.

Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.503,99
6.505,03
% 2.03
10:10
Ons Altın / TL
201.893,15
201.968,71
% 1.84
10:25
Ons Altın / USD
4.666,11
4.666,70
% 1.84
10:25
Çeyrek Altın
10.406,38
10.635,72
% 2.03
10:10
Yarım Altın
20.747,72
21.271,45
% 2.03
10:10
Ziynet Altın
41.625,51
42.412,80
% 2.03
10:10
Cumhuriyet Altını
43.191,00
43.844,00
% 0
13:02
