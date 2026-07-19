Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Temmuz Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

19 Temmuz 2026 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekiyor. Saat 10:00'da kaydedilen verilere göre altının ons fiyatı 4.018,06 Dolar. Yatırımcılar ve alıcılar, bu seviyenin döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak ne yönde değişeceğini merak ediyor.

Gram altın alış fiyatı 6092,194 TL, satış fiyatı ise 6093,028 TL olarak belirlendi. Ülkemizde gram altın, yatırımcılar için en çok tercih edilen seçeneklerden biri. Yüksek enflasyon ve belirsizlik dönemlerinde altın talebinin artması önem taşıyor. Fiyatlardaki değişimlerin yakından takip edilmesi gerekiyor.

Diğer altın türleri arasında çeyrek altın fiyatları dikkat çekiyor. Çeyrek altının alış fiyatı 9747,51 TL, satış fiyatı ise 9962,10 TL. Yarım altın için alış fiyatı 19.434,10 TL, satış fiyatı 19.924,20 TL olarak işlem görmekte. Özellikle düğün ve özel günlerde bu altın türleri sıkça tercih ediliyor.

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 40.500 TL, satış fiyatı 41.110 TL olarak kaydedildi. Gremse altın fiyatları alışta 98.718 TL, satışta 99.330 TL. Ata altını ise alışta 40.584 TL, satışta ise 40.882 TL'den işlem görüyor. Ziynet altını alıcılara alışta 38.990,04 TL, satışta ise 39.726,54 TL'den sunuluyor.

Bilezik fiyatları yatırımcıların ilgisini çekiyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.322,49 TL, satışta ise 4.476,11 TL olarak belirlendi. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4.198,16 TL, satış fiyatı ise 4.590 TL. 22 ayar bilezik gramı da alışta 5.543,30 TL, satışta 5.730,07 TL olarak kaydedildi.

Serbest piyasada 0.995 saflıkta altın fiyatları da önem taşıyor. Bu altının alış fiyatı 6061,733 TL, satış fiyatı 6062,563 TL olarak belirlendi.

Altın fiyatları birçok faktörden etkileniyor. Ekonomik ve siyasi durum, enflasyon oranları bunlar arasında. Yatırımcılar, altın alım satımlarında dikkatli olmalı. Piyasa trendlerini yakından takip etmek gerekiyor. Bugün kaydedilen fiyatlarla birlikte, altın birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin karar alırken çok sayıda değişkeni göz önünde bulundurmaları önemli.