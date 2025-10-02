Bugün çeyrek altın kaç TL? 2 Ekim Perşembe 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

2 Ekim 2025 itibarıyla altın piyasasında dikkat çeken fiyat hareketleri gözlemleniyor. Saat 10:00'da güncellenen verilere göre ons altın fiyatı 3.863,87 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Altının uluslararası piyasalardaki durumu, yerel piyasalara doğrudan yansıyor. Bu, yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatları alışta 5166,931 TL, satışta ise 5167,599 TL'den işlem görmekte. Bu değerler, Türkiye'deki yatırımcıların altın talebini yansıtıyor. Piyasadaki dalgalanmalar da bu fiyatlarla belirleniyor. Gram altın, her bütçeye uygun alternatifler sunmasıyla sıkça tercih ediliyor. Yatırımcıların gram altına olan ilgisi güven duygusu sağlıyor. Ayrıca, ihtiyaç anında likidite sağlaması da önemli bir faktör.

Çeyrek altın fiyatları alışta 8267,09 TL, satışta ise 8449,02 TL'den işlem görmekte. Geleneksel bir yatırım aracı olarak çeyrek altın sıkça tercih ediliyor. Aile içinde değer paylaşımı açısından önemli bir rol oynuyor. Yarım altın fiyatları alışta 16482,51 TL, satışta ise 16898,05 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın, yatırımcılar için özel günlerde sıklıkla tercih ediliyor.

Cumhuriyet altınları da yatırımcıların radarında. Güncel verilere göre Cumhuriyet altını alış fiyatı 35217 TL, satış fiyatı ise 35749 TL olarak belirtiliyor. Bu değerler, uzun vadeli yatırım aracı olarak güvenilirliği gösteriyor. Gremse altının alış fiyatı 85578 TL, satış fiyatı ise 86382 TL. Gremse altın, yüksek işlem hacmi ile dikkat çekiyor.

ATA ALTIN KAÇ LİRA

Ata altın fiyatları alışta 35257 TL, satışta 35562 TL seviyesinde. Diğer altın türleri olan ziynet altın fiyatları ise alışta 33068,36 TL, satışta 33692,75 TL olarak işlem görmekte. Bu tür altınlar hem yatırım hem de hediye seçeneği sunuyor. Yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Bileziklerin altın fiyatları da güncellenmiş durumda. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 2900,06 TL, satış fiyatı ise 3953,29 TL oldu. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı ise 3703,41 TL, satış fiyatı 4265 TL seviyesinde. 22 ayar bilezik gramı fiyatları alışta 4808,11 TL, satışta 5027,12 TL olarak işlem görmekte. Bu fiyatlar altının estetik ve yatırım aracı olarak değerini gösteriyor.

Son olarak, serbest piyasa altında işlem gören 0.995 has altın fiyatları alışta 5141,096 TL, satışta ise 5141,761 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, yatırımcıların düşük maliyetli seçenekler araması için fırsat sunuyor.

Tüm bu verilere baktığımızda, altın fiyatlarının dalgalı seyrinin sürdüğü görülüyor. Yatırımcıların dikkatli bir araştırma yapması gerekiyor. Hangi altın türünü tercih edeceklerini değerlendirmeliler. Altın, tarihi boyunca güvenli liman olarak değerini korudu. Günümüzde de aynı işlevini sürdürmektedir. Yatırımcıların altın piyasasını takip etmeleri önem taşıyor.

