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Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Ağustos Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 20 Ağustos 2026 itibarıyla piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.494,27 Dolar olarak kaydedildi. Yerel piyasalarda ise gram altın 6.925,919 TL ile işlem görmekte. Çeyrek altın 11.081,47 TL, Cumhuriyet altını 45.102 TL’den satılmakta. Yatırımcılar, fiyatlardaki dalgalanmaları değerlendirmek için piyasa trendlerini takip etmeli. Ekonomik riskler altın üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Ağustos Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları 20 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanma gösteriyor. Saat 10:00'da yapılan değerlendirmeler yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu süreçte çeşitli fiyatlar belirleniyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.494,27 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu veri, küresel ekonomik koşullara ve yatırımcıların güvenli liman arayışlarına bağlıdır. Enflasyon, jeopolitik riskler ve döviz kurları ons altın fiyatlarının yükselmesine neden olabiliyor.

Yerel piyasalarda gram altın fiyatları 6.925,919 TL alış fiyatı ve 6.926,906 TL satış fiyatı ile belirlenmiştir. Gram altın, yatırımcılar için popüler bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Bu durum, yatırımcıların alım satım stratejilerine yön vermekte.

Çeyrek altın ise 11.081,47 TL alış fiyatı ve 11.325,49 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Düğün, nişan ve özel günlerde tercih edilen çeyrek altın, talebin artmasıyla fiyatında dalgalanmalar yaşıyor. Yarım altın alış fiyatı 22.093,68 TL, satış fiyatı ise 22.650,98 TL'den işlem görmekte. Bu altın, geleneksel olarak hediye edilen bir yatırım aracı olarak değerini koruyor.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 45.102 TL, satış fiyatı 45.786 TL olarak kaydedilmiştir. Bu tür altınlar, uzun vadeli değer saklama aracı olarak görülüyor. Gremse altın fiyatları ise dikkat çekici; alış fiyatı 109.994 TL, satış fiyatı 111.879 TL'den işlem görmekte. Yüksek miktarda yatırım yapmak isteyenler için alternatif bir seçenek sunuyor.

Ata altın alış fiyatı 45.022 TL, satış fiyatı ise 45.731 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altın alış fiyatı 44.325,88 TL, satış fiyatı ise 45.163,43 TL olarak kaydedildi. Bilezik fiyatları da yatırımcılara seçenekler sunmakta. 14 ayar bilezik gramı 3.735,91 TL alış, 4.981,46 TL satış fiyatına sahip. 18 ayar bilezik gramı ise 4.683,09 TL alış, 5.510 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 6.215,10 TL, satış fiyatı ise 6.460,88 TL'dir.

Fiyat değişiklikleri, yatırımcılar için fırsatlar sunmakta. Piyasa koşullarına göre hareket etmeye davet ediyor. Altın, tarihi olarak güvenli liman olarak kabul ediliyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizlikler de altın piyasasını etkileyen önemli faktörler arasında. Altın yatırımlarınızı yaparken dikkatli analiz yapmalısınız. Piyasa trendlerini takip etmeniz önerilir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Ağustos Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.933,28
6.934,25
% -0.5
11:18
Ons Altın / TL
215.230,05
215.308,56
% -0.68
11:33
Ons Altın / USD
4.488,71
4.489,28
% -0.75
11:33
Çeyrek Altın
11.093,25
11.337,50
% -0.5
11:18
Yarım Altın
22.117,16
22.675,00
% -0.5
11:18
Ziynet Altın
44.372,99
45.211,32
% -0.5
11:18
Cumhuriyet Altını
45.102,00
45.786,00
% 1.06
17:02
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Altın güncel altın fiyatları
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