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Altında dengeler değişti: Uzmanlardan yatırımcılara kritik uyarı

Fed’in sıkı para politikası sinyalleri ve güçlenen dolar altın fiyatlarında baskıyı artırdı. Gram altın 6.772 TL’ye kadar gerilerken, uzmanlar kısa vadede zorunlu bir görünüme işaret ederek altın yatırımcıları için kritik seviyelere dikkat çekti.

Altında dengeler değişti: Uzmanlardan yatırımcılara kritik uyarı
Sariye Nur Dönmez

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında sıkı duruşunu sürdüreceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve doların değer kazanması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Yeni haftaya düşüşle başlayan değerli metalde yatırımcıların gözü kritik seviyelere çevrilirken, uzmanlardan kısa vadeli görünüme ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Fed'in bu yıl içerisinde para politikasını daha da sıkılaştırabileceğine yönelik beklentilerin artması ve diğer büyük merkez bankalarından gelen şahin mesajların doları desteklemesiyle altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde geriledi.

Altında dengeler değişti: Uzmanlardan yatırımcılara kritik uyarı 1

GRAM ALTIN 6.772 TL'YE KADAR GERİLEDİ

Spot altın, 4.322 dolara kadar gerilemesinin ardından yüzde 0,85 kayıpla ons başına 4.340 dolar civarında işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da gram altın ise günü yüzde 0,9 düşüşle 6772,56 TL'den tamamladı. Spot piyasada gram altın şu sıralarda yüzde 0,8 değer kaybıyla 6.808 TL seviyesinde bulunuyor.

Dolar, Fed'in geçen hafta gerçekleştirdiği faiz artırımının ardından yüzde 1'den fazla değer kazanırken, altı önemli para birimi karşısındaki yükselişini sürdürdü.

Altında dengeler değişti: Uzmanlardan yatırımcılara kritik uyarı 2

PİYASALAR FED'İN ARALIK KARARINA ODAKLANDI

CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar, Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 88 olarak fiyatlıyor.

Altın fiyatları ise 27 Şubat'ta kaydedilen seans içi zirvenin yaklaşık yüzde 17 altında seyrediyor.

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, altın piyasasında kısa vadeli görünümün zorlu olduğuna işaret etti.

Weston, altın fiyatlarını belirleyen temel piyasalardaki makro fiyatlama dinamikleri daha olumlu bir görünüm kazanana kadar yatırımcıların ve traderların değerli metalden uzak durabileceğini ifade etti.

Doların altın üzerinde sınırlı bir baskı oluşturduğunu belirten Weston, petrol fiyatlarında yeniden yaşanabilecek yükselişin enflasyon beklentilerini artırabileceğine ve faiz görünümünü daha da güçlendirebileceğine dikkat çekti.

STANDARD CHARTERED'DAN FAİZ VURGUSU

CNBC-e’nin yer verdiği habere göre, Standard Chartered Küresel Emtia Araştırma Başkanı Suki Cooper da piyasadaki taktik pozisyonlamanın faiz artırımlarını, faiz indirimlerine kıyasla daha hızlı fiyatlama eğiliminde olduğunu belirtti.

Cooper, bu durumun faiz artışının ardından altında görülen aşağı yönlü hareketi sınırlayabileceğini ifade etti.

Altının fiyatlamasında etkili olan faktörlerin de değişmeye başladığına işaret eden Cooper, doların yanı sıra para birimlerinin değer kaybetmesine yönelik endişeler ve piyasalara müdahale risklerinin giderek daha fazla önem kazandığını kaydetti.

Altında dengeler değişti: Uzmanlardan yatırımcılara kritik uyarı 3

"ALTININ YAKIN VADEDE GÜÇLÜ BİR HİKÂYESİ YOK"

Global X ETFs analisti Justin Lin ise Fed Başkanı Kevin Warsh'ın faiz artırımının ardından Fed'in bağımsızlığına yönelik tartışmaların büyük ölçüde geride kaldığını ve faizlere ilişkin ileriye dönük yönlendirmenin genel olarak beklentilerle uyumlu olduğunu söyledi.

Lin, bu nedenle altının yakın vadede "belirgin bir hikâyesi ve az sayıda yeni katalizörü" bulunduğunu ifade etti. Altın fiyatlarının kısa vadede petrol fiyatlarındaki hareketlere ve genel enflasyon görünümüne karşı daha duyarlı seyretmesi bekleniyor.

DEĞERLİ METALLERDE DE KAYIP

TD Securities analistleri, değerli metallerde kısa vadeli zayıflığın sınırlı kalmasını ve yaşanan geri çekilmenin giderek altın açısından bir alım fırsatı olarak değerlendirilmesini beklediklerini belirtti.

Spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle 65,97 dolara gerilerken, gram gümüş yüzde 0,3 kayıpla 103,6 TL seviyesine indi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.817,10
6.817,93
% 0.05
00:37
Ons Altın / TL
211.884,52
212.057,14
% -0.73
23:59
Ons Altın / USD
4.343,29
4.343,82
% -0.8
23:59
Çeyrek Altın
10.907,36
11.147,32
% 0.05
00:37
Yarım Altın
21.746,55
22.294,64
% 0.05
00:37
Ziynet Altın
43.629,44
44.452,92
% 0.05
00:37
Cumhuriyet Altını
44.856,00
45.554,00
% -0.82
17:08
Anahtar Kelimeler:
Fed Altın
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