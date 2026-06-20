Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Haziran Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 20 Haziran 2026 tarihinde yatırımcıların ilgisini çekiyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizlikler, önemli değişimler yaratmakta. Saat 10:00 itibariyle ons altın fiyatları 4.155,55 dolara ulaşmış durumda. Bu fiyat, altın piyasasındaki gelişmeleri yansıtıyor.

Türkiye piyasasında gram altının alış fiyatı 6204,691 TL. Satış fiyatı ise 6205,497 TL olarak belirlenmiş. Gram altın, bireysel yatırımcılar arasında en çok tercih edilen türlerden biridir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gram altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Çeyrek altın, gün içerisinde 9927,51 TL’den satılıyor. Alış fiyatı ise 10145,99 TL olarak belirlenmiş. Yarım altın ise alışta 19792,96 TL, satışta ise 20291,98 TL olarak kaydedilmiştir. Çeyrek ve yarım altın hediyelik tercih edilen seçeneklerdir.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 41653 TL. Satış fiyatı ise 42282 TL olarak dikkat çekiyor. Bu değerler, Cumhuriyet altınının kültürel önemi nedeniyle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Gremse altın alış fiyatı 101608 TL, satış fiyatı 103039 TL olarak belirlenmiştir. Ata altın ise alışta 41897 TL, satışı 42353 TL’den işlem görüyor. Her iki tür de uzun vadeli değer saklama aracı olarak tercih edilmektedir.

Ziynet altın fiyatları da önemlidir. Alışta 39710,02 TL, satışta ise 40459,84 TL olarak belirtilmiştir. Altın fiyatlarının bir diğer unsuru, bileziklerdir. 14 ayar bilezik gramının alış fiyatı 3422,36 TL. Satış fiyatı ise 4606,93 TL olarak işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı da önemli. Alış fiyatı 4385,67 TL, satış fiyatı ise 5050 TL’dir. 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 5705,58 TL, satış fiyatı da 5982,44 TL’dir.

Serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6173,668 TL. Satış fiyatı ise 6174,47 TL olarak belirlenmiştir. Güncel fiyatlar, piyasalardaki durumu değerlendirmede önemli bir gösterge oluşturmaktadır. Yatırımcıların bu fiyatları göz önünde bulundurması, altın piyasasında etkin olmalarını sağlayacaktır.