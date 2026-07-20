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Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Temmuz Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 20 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla önemli bir artış göstermiştir. Küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon endişeleri, yatırımcıların altına olan talebini artırarak fiyatları yükseltmiştir. Ons altın fiyatı 4.004,31 dolar iken, gram altın 6.075,645 TL seviyesindedir. Çeyrek altın 9.721,03 TL'den satılmakta olup, Cumhuriyet altınının fiyatı 40.500 TL olarak belirlenmiştir. Altın, yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam ediyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Temmuz Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla dikkat çekici bir seviyede işlem görmektedir. Küresel ekonomik belirsizlikler artıyor. Enflasyon endişeleri, altına olan talebi artırıyor. Böylece fiyatları yükseliyor.

Bugünün verilerine göre, ons altın fiyatı 4.004,31 dolar olarak kaydedilmiştir. Bu değer, altının uluslararası piyasadaki yükselişini göstermektedir. Yatırımcılar için güvenli bir liman olan altın, ekonomik dalgalanmalara karşı kullanılmaktadır.

Gram altın alış fiyatı 6.075,645 TL, satış fiyatı 6.076,51 TL belirlenmiştir. Türkiye'de altın, yatırımcılar tarafından sıkça tercih ediliyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, gram altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Yükselen alım-satım fiyatları, yerli yatırımcılar için altını önemli kılıyor.

Çeyrek altın, alış fiyatı 9.721,03 TL, satış fiyatı 9.935,09 TL olarak işlem görmektedir. Yarım altının alış fiyatı 19.381,31 TL, satış fiyatı 19.870,19 TL'dir. Bu değerler, düğün gibi özel günlerde hediye olarak tercih edilen altın türleri için referans oluşturuyor.

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 40.500 TL, satış fiyatı 41.110 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altın ise 98.384 TL alış, 99.022 TL satış fiyatına ulaşmıştır. Ata altın alış fiyatı 40.386 TL, satış fiyatı 40.737 TL olarak işlem görmektedir. Tüm bu fiyatlar, altın piyasasındaki gelişmelere bağlıdır.

Ziynet altın, alış fiyatı 38.884,13 TL, satış fiyatı 39.618,85 TL ile kaydedilmiştir. Altın bilezikler de önemli bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. 14 ayar bilezik, alış fiyatı 3.310,93 TL, satış fiyatı 4.463,74 TL'dir. 18 ayar bilezik fiyatları ise alışta 4.177,36 TL, satışta 4.885 TL olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezikler ise alış fiyatı 5.524,52 TL, satış fiyatı 5.712,18 TL seviyesinde işlem görmektedir.

20 Temmuz 2026 itibarıyla altın fiyatları, ekonomik belirsizliklerin etkisiyle yükseliş göstermektedir. Piyasa dalgalanmaları ve yatırımcı talebi artmaya devam ediyor. Gelecekte de altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Yatırımcılar için altın, güvenilir bir değer tutma aracı olmaktadır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Temmuz Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.073,46
6.074,31
% -0.31
10:13
Ons Altın / TL
188.919,48
188.973,61
% -0.29
10:28
Ons Altın / USD
4.004,33
4.004,90
% -0.33
10:28
Çeyrek Altın
9.717,53
9.931,49
% -0.31
10:13
Yarım Altın
19.374,33
19.862,99
% -0.31
10:13
Ziynet Altın
38.870,13
39.604,49
% -0.31
10:13
Cumhuriyet Altını
40.500,00
41.110,00
% 0.69
12:30
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Altın güncel altın fiyatları
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