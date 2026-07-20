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Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza

Avrupa Birliği, denetim eksikleri ve tehlikeli ürünlerin satışta kalması nedeniyle AliExpress'e 550 milyon euro ceza verdi. Platforma eksiklerini gidermesi için 20 Ekim'e kadar süre tanındı.

Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza
Aleyna Türkmen

Avrupa Birliği (AB), Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında yürüttüğü incelemeler sonucunda e-ticaret platformu AliExpress hakkında önemli bir yaptırım kararı aldı. Denetim mekanizmalarındaki ciddi eksiklikler ve tehlikeli ürünlerin platformda satışta kalması gerekçesiyle şirkete 550 milyon euro ceza uygulanırken, tespit edilen sorunların giderilmesi için 20 Ekim'e kadar süre verildi.

DSA kapsamında büyük çevrimiçi platformların yasa dışı ve zararlı içeriklerle etkin mücadele etmesi zorunlu tutuluyor. Avrupa Komisyonu'nun yaptığı incelemelerde AliExpress'in denetim ve risk tespit süreçlerinde önemli eksiklikler bulunduğu belirlendi.

Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza 1

DENETİM SİSTEMİNDE CİDDİ EKSİKLİKLER TESPİT EDİLDİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Komisyon raporunda şirketin sahte ürün satışlarını engellemek amacıyla kullandığı "marka yetkilendirme" sisteminin yeterli personel bulunmaması nedeniyle etkin şekilde işletilemediği ifade edildi. Ayrıca satıcıların bu sistemi kolaylıkla devre dışı bırakabildiği, uygulanan yaptırımların ise caydırıcı olmaması nedeniyle ceza alan satıcıların platformda satış yapmayı sürdürdüğü tespit edildi.

Yetkililer, bu durumun platformdaki denetim mekanizmasının beklenen seviyede işlemediğini ve tüketicilerin riskli ürünlerle karşı karşıya kalmasına neden olduğunu değerlendirdi.

Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza 2

TEHLİKELİ ÜRÜNLERİN SATIŞTA KALMASI TEPKİ ÇEKTİ

Komisyonun incelemelerine göre oyuncaklardan tehlikeli kozmetik ürünlerine kadar birçok riskli ürünün haftalar boyunca platformda satışta kaldığı belirlendi.

AB Teknoloji Sorumlusu Henna Virkkunen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu durum tüketiciler için çok tehlikeli, tüm kurallarımıza uyan şirketler için ise haksızlık." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza 3

DİJİTAL HİZMETLER YASASI KAPSAMINDA EN YÜKSEK CEZA

AliExpress'e verilen 550 milyon euroluk ceza, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında bugüne kadar uygulanan en yüksek yaptırım olarak kayıtlara geçti. Daha önce Avrupa Komisyonu aynı yasa çerçevesinde sosyal medya platformu X'e 120 milyon euro, e-ticaret platformu Temu'ya ise 200 milyon euro ceza vermişti.

Komisyon, Dijital Hizmetler Yasası'nın yeni yürürlüğe giren bir düzenleme olmasını hafifletici unsur olarak değerlendirdiğini ve bu nedenle ceza miktarının daha yüksek belirlenmediğini açıkladı.

Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza 4

ALİEXPRESS'E 20 EKİM'E KADAR SÜRE VERİLDİ

Avrupa'da AliExpress'in 193 milyon, Shein'in 156 milyon, Temu'nun ise 130 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Avrupa Birliği, AliExpress'ten tespit edilen eksiklikleri 20 Ekim'e kadar gidermesini istedi. Şirketin Aralık ayına kadar Dijital Hizmetler Yasası'na tam uyum sağlamaması halinde ise ilave yaptırımların gündeme gelebileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Aliexpress e-ticaret para cezası yasa
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