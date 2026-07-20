Sıfır araçta kimsenin beklemediği kusur! Yargıtay son noktayı koydu

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sıfır kilometre olarak satın alınan ancak daha sonra bazı bölümlerinin boyalı olduğu belirlenen otomobille ilgili önemli bir karara imza attı. Daire, araçta üretim kaynaklı gizli ayıp bulunduğunu kabul ederken, tüketiciye aracın ayıpsız yenisi yerine değer kaybı ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Adana'da yaşayan bir vatandaş, bayiden sıfır kilometre olarak satın aldığı otomobili bir süre sonra satışa çıkarmak istedi. Satış öncesinde yaptırdığı ekspertiz incelemesinde aracın sol kapısı ile orta direğinin boyalı, sol alt marşpiyelinin ise lokal boyalı olduğu ortaya çıktı.

FİRMA ARAÇ DEĞİŞİMİ TALEBİNİ KABUL ETMEDİ

Ekspertiz sonucunun ardından durumu satıcı firmaya bildiren araç sahibi, otomobilin ayıpsız başka bir araçla değiştirilmesini talep etti. Ancak bu talep firma tarafından kabul edilmedi.

Bunun üzerine tüketici, Adana 3. Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesini istedi. Davalı şirket ise aracın boyasının standartlara uygun olduğunu savunurken, boyanın sonradan yaptırılmış olabileceğinin de araştırılmasını talep etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU ÜRETİM KAYNAKLI AYIBI ORTAYA KOYDU

Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, otomobilin belirtilen bölgelerinde boya akması bulunduğu ve bu nedenle boya kalınlığının referans değerlerinin üzerinde ölçüldüğü belirtildi.

Raporda, araçta tespit edilen ayıbın tasarım ve üretim süreçlerinden kaynaklandığı, tüketicinin ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı ifade edildi. Bu değerlendirmeler doğrultusunda yerel mahkeme, tüketiciyi haklı bularak otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi.

Mahkeme kararında ayrıca söz konusu kusurun "gizli ayıp" niteliğinde olduğu vurgulanırken, sıfır kilometre bir araçtan beklenen faydanın bu nedenle tam olarak sağlanamadığına dikkat çekildi.

"MİSLİYLE DEĞİŞİM" KARARI

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin aracın misliyle değiştirilmesine yönelik kararını orantısız bularak bozdu.

Yüksek Mahkeme, dosyada aracın ikinci el piyasa değerindeki düşüşün karşılanmasına yönelik hüküm kurulması gerektiğini belirtti. Kararda, tespit edilen kusurların kullanıcıdan değil, üretim aşamasından kaynaklanan gizli ayıp niteliğinde olduğu ifade edildi.

Yargıtay ayrıca söz konusu kusurların aracın yolcu taşımaya uygunluğunu, sürüş konforunu veya güvenliğini olumsuz etkilemediğini, ancak ikinci el piyasa değerinde kayba yol açacak nitelikte gizli ayıp oluşturduğunu değerlendirerek, tüketiciye değer kaybı ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır