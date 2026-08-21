Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Ağustos Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları Üzerine Güncel Değerlendirme

21 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla, altın piyasasında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Saat 10:00'da ons altın fiyatı 4.561,17 Dolar olarak belirlenmiştir. Yerel piyasalarda gram altın fiyatları ise Alış: 7.055,872 TL ve Satış: 7.056,769 TL seviyelerindedir. Bu veriler, yatırımcılar için önemli bir referans noktası sunmaktadır.

Gram altının fiyatı, ons altın ile birlikte kritik bir öneme sahiptir. Bu dönemde ons altın fiyatları Alış: 219.466,54 TL ve Satış: 219.505,84 TL olarak kaydedilmiştir. Yüksek maliyetler, altın alım satımı yapan bireyler için değerlendirilmesi gereken unsurlardır.

Çeyrek altın fiyatları da yatırımcılar için dikkat çekmektedir. Çeyrek altın Alış: 11.289,40 TL ve Satış: 11.537,82 TL düzeylerinde işlem görmektedir. Yarım altın fiyatları ise Alış: 22.508,23 TL ve Satış: 23.075,63 TL aralığındadır. Bu fiyatlar, büyük yatırımlar için alternatifler sunmaktadır.

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 45.401 TL, satış fiyatı ise 46.087 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altın ve ata altın fiyatları sırasıyla Alış: 112.192 TL - Satış: 113.857 TL ve Alış: 45.922 TL - Satış: 46.539 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu fiyatlar, büyük çaplı alım yapan yatırımcılar için önemli ölçütlerdir.

Ziynet altını, bireysel yatırımcılar arasında popülerliğini korumaktadır. Bugün ziynet altını fiyatı Alış: 45.157,58 TL ve Satış: 46.010,13 TL olarak belirlenmiştir. Bilezik fiyatları da dikkat çekmektedir. 14 Ayar Bilezik Gram Alış: 3.812,32 TL ve Satış: 5.060,70 TL, 18 Ayar Bilezik Gram Alış: 4.769,39 TL ve Satış: 5.605 TL olarak belirlenmiştir. 22 Ayar Bilezik Gram ise Alış: 6.339,27 TL ve Satış: 6.575,48 TL seviyelerindedir. Bu fiyatlar, takı alımında rehberlik yapmaktadır.

Serbest 0.995 has altın piyasalarda Alış: 7.020,593 TL ve Satış: 7.021,485 TL seviyelerindedir. Altın fiyatlarının durumu, piyasa koşullarının değişkenliğini göstermektedir. Yatırımcıların bu verileri dikkatle takip etmesi, stratejik karar almaları açısından önemlidir.