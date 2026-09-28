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TOKİ’den 46 ilde arsa satışı! Ödeme şartları belli oldu

TOKİ’den arsa sahibi olmak isteyenleri ilgilendiren yeni satış duyurusu geldi. 46 ilde gerçekleştirilecek satışlarda ödeme koşulları da belli oldu.

TOKİ’den 46 ilde arsa satışı! Ödeme şartları belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), farklı kullanım alanlarına sahip arsalar için yeni bir satış süreci başlatıyor. Kurum, 46 ilde bulunan toplam 383 arsayı 29-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek açık artırmalarla satışa çıkaracak.

Satış kapsamındaki taşınmazlar için ödeme seçenekleri ve vade koşulları da belli oldu. Alıcılar, belirlenen arsaları yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkanıyla satın alabilecek.

TOKİ’den 46 ilde arsa satışı! Ödeme şartları belli oldu 1

ARSALAR İÇİN YÜZDE 25 PEŞİNAT VE 48 AY VADE

Satışa sunulacak taşınmazlar arasında konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi ve spor alanlarının yanı sıra kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalar da bulunuyor.

Bazı taşınmazlarda ise peşin ödeme seçeneği uygulanacak. Peşin satın alımlarda yüzde 15 oranında indirim yapılacak.

TOKİ’den 46 ilde arsa satışı! Ödeme şartları belli oldu 2

383 ARSANIN TOPLAM BEDELİ 10,3 MİLYAR LİRA

Satışa çıkarılacak 383 arsanın toplam büyüklüğü 1 milyon 684 bin 690 metrekare olarak açıklanırken, taşınmazların muhammen bedellerinin toplamı 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 lira olarak belirlendi.

Arsalar; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta yer alıyor.

TOKİ’den 46 ilde arsa satışı! Ödeme şartları belli oldu 3

AÇIK ARTIRMA 29-30 EYLÜL’DE YAPILACAK

TOKİ’nin arsa satışlarına ilişkin açık artırmalar, 29-30 Eylül tarihlerinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek. İhaleler Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda düzenlenecek.

Açık artırmaya internet üzerinden katılmak isteyenler ise "muzayede.emlakyonetim.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.

Satışlarla ilgili kapsamlı bilgilere "www.toki.gov.tr" ve "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ulaşılabilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler ayrıca "444 84 34" numaralı telefondan TOKİ’ye ulaşabilecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ açık artırma arsa satış
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