FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Emlak Katılım; Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası’nın devir işlemlerine yönelik gerekli başvuruları yaptı

Emlak Katılım, katılım finans sektöründeki büyüme stratejisi doğrultusunda Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş, Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemleri kapsamında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvuruları gerçekleştirdi.

Emlak Katılım; Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası’nın devir işlemlerine yönelik gerekli başvuruları yaptı

Emlak Katılım’ın finans sektöründeki 100 yıllık deneyimi ve güçlü kurumsal yapısı üzerine inşa edilen finansal faaliyetlerinin, bu stratejik adımla birlikte daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Katılım finans sektörünün öncü ve dinamik kurumlarından Emlak Katılım, finans alanındaki büyüme stratejisini güçlendirecek yeni bir adım attı. Emlak Katılım, tasarruf finansman sektörünün önde gelen şirketlerinden Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş, Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve ayrıca İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemleri kapsamında; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvuruları gerçekleştirdi. İlgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasını takiben pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

Yapılan bu hamleyle birlikte, 100 yıllık köklü geçmişi, kamu katılım bankası kimliği ve güçlü kurumsal yapısıyla Emlak Katılım’ın tasarruf finansman alanındaki büyüme stratejisinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TOKİ’den 46 ilde arsa satışı! Ödeme şartları belli olduTOKİ’den 46 ilde arsa satışı! Ödeme şartları belli oldu
Boşanma davasında şaşırtan karar! Yargıtay o davranışı kusur saydıBoşanma davasında şaşırtan karar! Yargıtay o davranışı kusur saydı

Anahtar Kelimeler:
Birevim Katılımevim Emlak Katılım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Osmaniye'de korkunç olay! Okul bahçesinde öğretmene silahlı saldırı...

Osmaniye'de korkunç olay! Okul bahçesinde öğretmene silahlı saldırı...

Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon! Bakan yardımcısının damadı 2 gün önce yurt dışına gitmiş... Yakalama kararı çıkartıldı

Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon! Bakan yardımcısının damadı 2 gün önce yurt dışına gitmiş... Yakalama kararı çıkartıldı

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Diğer Haberler

Bir havayolu şirketi daha bilet satışlarını durdurdu

Bir havayolu şirketi daha bilet satışlarını durdurdu

Birevim’in Emlak Katılım’a pay devrinde resmi izin süreci başladı

Birevim’in Emlak Katılım’a pay devrinde resmi izin süreci başladı

Türk Telekom’dan Silikon Vadisi’ne kritik adımlar! Ebubekir Şahin New York’ta Mynet’e konuştu

Türk Telekom CEO’su Şahin: “Türk mühendislik gücünü dünyaya taşıyoruz”

Katılım Emeklilik, Erken BES maskotu BESTİ’yi tanıttı

Katılım Emeklilik, Erken BES maskotu BESTİ’yi tanıttı

Multinet Up: “Anadolu genelinde daha fazla işletmeye ulaşmayı hedefliyoruz”

Multinet Up: “Anadolu genelinde daha fazla işletmeye ulaşmayı hedefliyoruz”

Türk Telekom güçlü yatırımları ile sürdürülebilir geleceğin tasarlanmasına küresel ölçekte katkı sunuyor

Türk Telekom güçlü yatırımları ile sürdürülebilir geleceğin tasarlanmasına küresel ölçekte katkı sunuyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.