Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Aralık Pazar 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 21 Aralık 2025 tarihinde yatırımcılar için dikkat çekici bir dönem sunuyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.339,65 Dolar olarak belirlendi. Bu oran, küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle altın alımında önemli bir ölçüt oluşturuyor.

Gram altın, TL cinsinden dikkat çeken rakamlara ulaştı. Alış fiyatı 5.971,32 TL, satış fiyatı ise 5.972,26 TL olarak kaydedildi. Bireysel yatırımcılar arasında gram altın popülaritesini koruyor.

Çeyrek altın fiyatları da ilgi çekici bir seyir izliyor. Çeyrek altının alış fiyatı 9.554,11 TL, satış fiyatı ise 9.764,59 TL olarak belirlendi. Düğünler ve özel günlerde hediye olarak tercih edilen çeyrek altın, geleneksel bir yatırım aracı olma özelliğini sürdürüyor.

Yarım altın, alış fiyatı 19.048,50 TL, satış fiyatı 19.529,18 TL olarak kaydedilmiştir. Yarım altın, daha büyük miktarlarda yatırım yapmak isteyenlerin tercihi haline geldi.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 39.925 TL, satış fiyatı 40.526 TL olarak belirlenmiştir.

Gremse altın, alış fiyatı 96.305 TL, satış fiyatı ise 97.924 TL olarak piyasalarda yer alıyor. Genellikle büyük yatırımcılar tarafından tercih edilen bu altın türü, yüksek değer saklama kapasitesi ile biliniyor.

Ata altın, alış fiyatı 40.177 TL, satış fiyatı ise 40.396 TL seviyelerinde.

Ziynet altın, alış fiyatı 38.216,44 TL, satış fiyatı 38.938,91 TL olarak tespit edilmiştir. Özellikle hediye verme düşüncesinde olanlar için farklı bir tercih sunuyor.

Bilezikler de altın piyasasının ilgisini çekiyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 3.310,66 TL, satışta 4.427,05 TL olarak belirlenmiş. 18 ayar bilezik gramında alış fiyatı 4.206,47 TL, satış fiyatı 4.786 TL. 22 ayar bilezik gram fiyatları ise alışta 5.475,32 TL, satışta 5.719,53 TL olarak kaydedilmiş. Bilezikler, hem yatırım aracı hem de takı olarak önemli bir yere sahip.

Serbest 0.995 has altın fiyatları, alışta 5.941,461 TL, satışta ise 5.942,365 TL olarak belirlenmiştir.

Tüm bu fiyatlar, yatırımcıların altın alımında dikkat etmesi gereken faktörler arasında yer alıyor.