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Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Haziran Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

21 Haziran 2026 tarihinde altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ons altın 4.155,55 Dolar, gram altın ise alışta 6204,691 TL, satışta 6205,497 TL seviyelerinden işlem görüyor. Çeyrek altın 9927,51 TL alış, 10145,99 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekerken, Cumhuriyet altını 41783 TL alış, 42415 TL satış ile öne çıkıyor. Belirsiz piyasa dinamikleri, yatırımcıların kararlarını etkiliyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Haziran Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

21 Haziran 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla, altın fiyatları yatırımcılar ve ekonomistler tarafından izleniyor. Günlük ticaretteki hareketliliği izlemek önemlidir. Bu, altın piyasasının eğilimlerini anlamak açısından kritiktir.

Bu sabah, ons altının 4.155,55 Dolar seviyesine yerleştiği gözlemlenmiştir. Altın, değer saklama aracı olarak bilinir. Yatırımcılar güvenli liman arayışında olduğunda, fiyatların dalgalanması bekleniyor.

Gram altın fiyatları, alışta 6204,691 TL, satışta ise 6205,497 TL olarak belirlenmiştir. Gram altın, bireysel yatırımcılar arasında yaygın bir tercih olarak öne çıkıyor. Bu durum, fiyat endeksinin değişiminde önemli bir etki yaratmaktadır. Ons altın alış fiyatı 192931,31 TL, satış fiyatı ise 192990 TL olarak kaydedilmiştir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Haziran Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Çeyrek altın, alışta 9927,51 TL, satışta ise 10145,99 TL fiyatla işlem görüyor. Yarım altın ise 19792,96 TL alış, 20291,98 TL satış fiyatıyla piyasada yer alıyor. Cumhuriyet altını alışta 41783 TL, satışta 42415 TL olarak değerlendiriliyor. Bu fiyatlar, altın talebini destekleyen türler arasında yer alıyor.

Gümüş gramı, yani gremse altın fiyatları alışta 101956 TL, satışta ise 103041 TL olarak gözlemlenmiştir. Ata altın ise alış fiyatı 42041 TL, satış fiyatı 42354 TL seviyelerinde işlem görmektedir.

Ziynet altının alış fiyatı 39710,02 TL, satış fiyatı 40459,84 TL'dir. 14 ayar bilezik gramı ise alışta 3434,41 TL, satışta 4607 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gramı fiyatı alışta 4399,36 TL, satışta ise 5050 TL'dir. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 5725,17 TL, satışta 5982,53 TL seviyesindedir.

21 Haziran 2026 tarihinde altın fiyatlarının genel görünümü dalgalanma ve belirsizlikler içermektedir. Yatırımcılar, fiyatlar arasında ilgi alanlarına ve piyasa koşullarına göre dinamiklerle hareket etmektedir. Bu güncel fiyatlar, yatırım kararlarını etkilemektedir.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.204,69
6.205,50
% -1.3
23:59
Ons Altın / TL
192.931,31
192.990,00
% -1.32
19:59
Ons Altın / USD
4.155,29
4.155,83
% -1.28
20:00
Çeyrek Altın
9.927,51
10.145,99
% -1.3
23:59
Yarım Altın
19.792,96
20.291,98
% -1.3
23:59
Ziynet Altın
39.710,02
40.459,84
% -1.3
23:59
Cumhuriyet Altını
41.783,00
42.415,00
% 0.31
13:01
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Altın güncel altın fiyatları
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