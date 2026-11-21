Gram altın fiyatı 5.731 TL'den alış, 5.732 TL'den satışta işlem görüyor. Bu süreçte ons altın 3.525 $ seviyelerinden işlem görürken, Dolar/TL kuru 50,57 olarak belirlendi. Bugün gram altındaki değer kaybı yüzde 3,48 olarak dikkat çekerken, haftalık bazda da önemli bir geri çekilme yaşandı.

100.000 TL bütçeyle gram altın almak isteyen yatırımcı 17 adet gram altın alabiliyor ve 2.557 TL’lik bir bakiye kalıyor. Çeyrek altın alımı içinse aynı bütçe ile 10 adet çeyrek altın alınabiliyor, bu durumda kalan tutar ise 6.283 TL oluyor. Bu veriler, yatırımcıların mevcut fiyat seviyeleri ve piyasa dalgalanmalarıyla ilgili bilgi sahibi olmasına yardımcı olacak.

Haftalık karşılaştırmalarda ise gram altın, 7 gün önce 6.261 TL kapanış yapmışken, bugün 5.732 TL'den kapanış yaptı. Bu durum 529 TL'lik bir düşüş ve yüzde 8,45’lik bir değer kaybı anlamına geliyor.

21 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 5.731 TL 5.732 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 9.170 TL 9.372 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 18.282 TL 18.743 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 40.123 TL 40.737 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.257 TL 4.417 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.124 TL 4.855 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.525 $ 3.526 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.049 TL 6.057 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 9.679 TL 9.903 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 19.297 TL 19.806 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 40.123 TL 40.737 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 5.549 TL, direnç seviyesi ise 6.098 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek seviyesi 3.408 dolar, direnç seviyesi ise 3.761 dolar olarak öne çıkmaktadır. Piyasa dalgalanmaları ve fiyat hareketliliği dikkatle izlenmelidir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular