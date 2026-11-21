Gram altın fiyatı 5.731 TL'den alış, 5.732 TL'den satışta işlem görüyor. Bu süreçte ons altın 3.525 $ seviyelerinden işlem görürken, Dolar/TL kuru 50,57 olarak belirlendi. Bugün gram altındaki değer kaybı yüzde 3,48 olarak dikkat çekerken, haftalık bazda da önemli bir geri çekilme yaşandı.
100.000 TL bütçeyle gram altın almak isteyen yatırımcı 17 adet gram altın alabiliyor ve 2.557 TL’lik bir bakiye kalıyor. Çeyrek altın alımı içinse aynı bütçe ile 10 adet çeyrek altın alınabiliyor, bu durumda kalan tutar ise 6.283 TL oluyor. Bu veriler, yatırımcıların mevcut fiyat seviyeleri ve piyasa dalgalanmalarıyla ilgili bilgi sahibi olmasına yardımcı olacak.
Haftalık karşılaştırmalarda ise gram altın, 7 gün önce 6.261 TL kapanış yapmışken, bugün 5.732 TL'den kapanış yaptı. Bu durum 529 TL'lik bir düşüş ve yüzde 8,45’lik bir değer kaybı anlamına geliyor.
21 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|5.731 TL
|5.732 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|9.170 TL
|9.372 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|18.282 TL
|18.743 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|40.123 TL
|40.737 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.257 TL
|4.417 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.124 TL
|4.855 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.525 $
|3.526 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.049 TL
|6.057 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|9.679 TL
|9.903 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|19.297 TL
|19.806 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|40.123 TL
|40.737 TL
Gram altın için destek seviyesi 5.549 TL, direnç seviyesi ise 6.098 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek seviyesi 3.408 dolar, direnç seviyesi ise 3.761 dolar olarak öne çıkmaktadır. Piyasa dalgalanmaları ve fiyat hareketliliği dikkatle izlenmelidir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.049 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 604.936 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 9.372 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.526 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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