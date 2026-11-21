Konut kredisinde yeni dönem başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan düzenlemeyle, halihazırda bir konutu bulunan kişilerin ikinci konut alımında karşılaştığı kredi kısıtlaması gevşetildi.
Önceki uygulamada bir evi bulunan tüketicilerin kullanabileceği konut kredisi miktarı yüzde 82,5 oranında azaltılıyordu. Yeni düzenlemeyle bu sınırlama kaldırılırken, en az iki konutu bulunan kişiler için mevcut kısıtlama devam edecek.
Düzenlemenin özellikle yatırım amacıyla ikinci konut almak isteyenlere ve peşinat birikimi bulunan tüketicilere yeni finansman imkânı sağlaması bekleniyor.
Yeni uygulamada kullanılabilecek kredi miktarı, satın alınacak konutun enerji sınıfına göre değişiyor. Bir konutu bulunan tüketiciler için 5 milyon TL değerindeki bir evde finansman limitleri şöyle:
Böylece daha önce ikinci konut alımında 1 milyon 125 bin TL ile sınırlı kalan kredi imkânı, enerji sınıfına bağlı olarak 3,5 milyon TL ile 4,5 milyon TL arasına yükselmiş oldu.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; konut finansmanında en düşük aylık kâr payı oranı yüzde 2,88 seviyesinde bulunuyor. Bu oran üzerinden 120 ay vadeli finansman kullanılması durumunda ortaya çıkan ödeme tablosu ise dikkat çekiyor.
A-B ENERJİ SINIFI
C ENERJİ SINIFI
DİĞER ENERJİ SINIFLARI
Yeni düzenlemenin en önemli avantajlarından biri de yüksek peşinatı bulunan tüketicilere sağladığı imkân oldu.
Örneğin 5 milyon TL değerinde bir konut almak isteyen ve 2,5 milyon TL peşinatı bulunan bir kişi, eski uygulamada ikinci konut sınırlaması nedeniyle ihtiyaç duyduğu finansmanı kullanamıyordu. Yeni düzenlemeyle konutun enerji sınıfına ilişkin kredi-değer sınırları içinde kalmak şartıyla 2,5 milyon TL finansman kullanabilecek.
Yüzde 2,88 aylık oran ve 120 ay vade üzerinden 2,5 milyon TL finansmanın ödeme tablosu şöyle:
Yeni düzenleme, ikinci konut almak isteyenlerin finansmana erişimini kolaylaştırırken kredi maliyetleri gündemdeki yerini koruyor. Özellikle 10 yıl vadeli finansmanlarda toplam geri ödemenin kullanılan ana paranın oldukça üzerine çıkması, tüketicilerin ödeme planlarını dikkatli yapmasını gerektiriyor.
Sektör temsilcileri, kredi limitlerinin artırılmasının tek başına yeterli olmayacağına dikkat çekerek konut finansman maliyetlerinin de düşmesi gerektiğini vurguluyor. Yeni dönemde gözler hem bankaların finansman oranlarında hem de konut piyasasında oluşacak talepte olacak.
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