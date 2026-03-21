Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Mart Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Dünya Altın Fiyatları ve Türkiye Pazarındaki Güncel Durum

21 Mart 2026 tarihinde altın fiyatları piyasalarda önemli dalgalanmalar göstermektedir. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.497,78 Dolar seviyesindedir. Bu veri, uluslararası altın fiyatlarının belirlendiği bir saat içinde yaşanan dalgalanmaların etkisini gösteriyor.

Türkiye’de gram altın alış fiyatı 6.404,703 TL, satış fiyatı ise 6.406,796 TL olarak belirlenmiştir. Gram altın, yatırımcılar için yaygın ve tercih edilen bir seçenektir. Piyasalardaki belirsizlikler ve yükseleyen enflasyon, gram altın talebini artırmaktadır. Bu durum, fiyatlarda yukarı yönlü hareket gözlemlenmesine neden olmaktadır.

Diğer önemli altın türlerine baktığımızda, çeyrek altın alış fiyatı 10.247,52 TL, satış fiyatı 10.475,11 TL’dir. Yarım altın alış fiyatı 20.431 TL, satış fiyatı 20.950,22 TL ile işlem görmektedir. Cumhuriyet altını ise yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Alış fiyatı 46.391 TL, satış fiyatı 47.091 TL seviyelerinde seyretmektedir.

Gremse altın alış fiyatı 107.937 TL, satış fiyatı ise 113.836 TL’dir. Ata altın, alış fiyatı 44.507 TL, satış fiyatı 46.861 TL’dir. Yatırımcıların farklı altın türleri arasındaki tercihleri üzerindeki etkisi merak edilmektedir. Ziynet altın alış fiyatı 40.990,1 TL, satış fiyatı ise 41.772,31 TL düzeyindedir.

Bilezikler de altın pazarında önemli bir yere sahiptir. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.641,14 TL, satışta 5.037,49 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gram için alış fiyatı 4.778,58 TL, satış için 5.700 TL olarak kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 6.061,10 TL, satışta 6.611,72 TL seviyesindedir.

Serbest piyasada 0.995 saf altın alış fiyatı 6.372,679 TL, satış fiyatı ise 6.374,762 TL olarak belirlenmiştir. Bu veriler, yatırımcıların dikkatle takip ettiği ve kararlarını etkileyen değerlerdir.

21 Mart 2026 tarihinde altın piyasasında genel olarak yükseliş gözlemlenmektedir. Piyasalardaki belirsizlikler ile artan talep, fiyatların yukarı hareket etmesine neden olmaktadır. Yatırımcılar, bu dalgalanmaları izleyerek stratejilerini belirlemeye devam etmektedirler.