Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Mart Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

21 Mart 2026 itibarıyla dünya altın fiyatları ve Türkiye pazarındaki güncel durum dikkat çekiyor. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.497,78 Dolar seviyesinde seyrederken, Türkiye’de gram altın alış fiyatı 6.404,703 TL, satış fiyatı ise 6.406,796 TL olarak belirlenmiştir. Yükselen enflasyon ve belirsizlikler, gram altın talebini artırarak fiyatları yukarı yönlü etkilemektedir. Yatırımcılar bu dalgalanmaları yakından takip ediyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Dünya Altın Fiyatları ve Türkiye Pazarındaki Güncel Durum

21 Mart 2026 tarihinde altın fiyatları piyasalarda önemli dalgalanmalar göstermektedir. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.497,78 Dolar seviyesindedir. Bu veri, uluslararası altın fiyatlarının belirlendiği bir saat içinde yaşanan dalgalanmaların etkisini gösteriyor.

Türkiye’de gram altın alış fiyatı 6.404,703 TL, satış fiyatı ise 6.406,796 TL olarak belirlenmiştir. Gram altın, yatırımcılar için yaygın ve tercih edilen bir seçenektir. Piyasalardaki belirsizlikler ve yükseleyen enflasyon, gram altın talebini artırmaktadır. Bu durum, fiyatlarda yukarı yönlü hareket gözlemlenmesine neden olmaktadır.

Diğer önemli altın türlerine baktığımızda, çeyrek altın alış fiyatı 10.247,52 TL, satış fiyatı 10.475,11 TL’dir. Yarım altın alış fiyatı 20.431 TL, satış fiyatı 20.950,22 TL ile işlem görmektedir. Cumhuriyet altını ise yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Alış fiyatı 46.391 TL, satış fiyatı 47.091 TL seviyelerinde seyretmektedir.

Gremse altın alış fiyatı 107.937 TL, satış fiyatı ise 113.836 TL’dir. Ata altın, alış fiyatı 44.507 TL, satış fiyatı 46.861 TL’dir. Yatırımcıların farklı altın türleri arasındaki tercihleri üzerindeki etkisi merak edilmektedir. Ziynet altın alış fiyatı 40.990,1 TL, satış fiyatı ise 41.772,31 TL düzeyindedir.

Bilezikler de altın pazarında önemli bir yere sahiptir. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.641,14 TL, satışta 5.037,49 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gram için alış fiyatı 4.778,58 TL, satış için 5.700 TL olarak kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 6.061,10 TL, satışta 6.611,72 TL seviyesindedir.

Serbest piyasada 0.995 saf altın alış fiyatı 6.372,679 TL, satış fiyatı ise 6.374,762 TL olarak belirlenmiştir. Bu veriler, yatırımcıların dikkatle takip ettiği ve kararlarını etkileyen değerlerdir.

21 Mart 2026 tarihinde altın piyasasında genel olarak yükseliş gözlemlenmektedir. Piyasalardaki belirsizlikler ile artan talep, fiyatların yukarı hareket etmesine neden olmaktadır. Yatırımcılar, bu dalgalanmaları izleyerek stratejilerini belirlemeye devam etmektedirler.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.404,70
6.406,80
% -3.26
23:59
Ons Altın / TL
199.042,13
199.440,08
% -3.27
23:59
Ons Altın / USD
4.497,05
4.498,52
% -3.28
23:59
Çeyrek Altın
10.247,52
10.475,11
% -3.26
23:59
Yarım Altın
20.431,00
20.950,22
% -3.26
23:59
Ziynet Altın
40.990,10
41.772,31
% -3.26
23:59
Cumhuriyet Altını
46.391,00
47.091,00
% -2.47
13:14
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

