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Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Temmuz Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 21 Temmuz 2026 itibarıyla değişkenlik göstermeye devam ediyor. Ons altın fiyatı 4.079,25 dolar seviyesine ulaşırken, gram altın fiyatı alışta 6.190,23 TL, satışta ise 6.191,14 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın 10.122,51 TL seviyelerinden işlem görürken, Cumhuriyet altınının fiyatı 40.894 TL’ye yükseldi. Bu belirsizlikler yatırımcıların değerli metallere olan ilgisini artırırken, piyasalardaki gelişmeler merakla izleniyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Temmuz Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 21 Temmuz 2026 itibarıyla dalgalanmaya devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.079,25 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, yatırımcılar için altın alım satımında önemli bir gösterge.

Gram altın fiyatları, alışta 6190,228 TL, satışta 6191,139 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu yükseliş, gram altına yatırım yapmayı düşünenler için önemli bir referans noktası. Ons altın alış fiyatı 192.517,63 TL. Satış fiyatı ise 192.585,93 TL olarak kaydediliyor. Veriler, işlem yaparken göz önünde bulundurulması gereken unsurlar arasında bulunuyor.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 9.904,36 TL, satışta ise 10.122,51 TL'den işlem görüyor. Yarım altın fiyatları da dikkat çekici; alış fiyatı 19.746,83 TL, satış fiyatı ise 20.245,02 TL. Cumhuriyet altını fiyatları yükseliş göstermiş durumda. Alış fiyatı 40.284 TL, satış fiyatı ise 40.894 TL olarak kaydediliyor.

Gremse altın fiyatları, alışta 99.892 TL, satışta 100.513 TL olarak işlem görüyor. Ata altın, alış fiyatı 41.005 TL, satış fiyatı ise 41.350 TL'den işlem görmekte. Ayrıca, ziynet altın fiyatları da alışta 39.617,46 TL, satışta 40.366,23 TL'den satılmakta.

Bilezik gram fiyatları dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.363,05 TL, satış fiyatı 4.523,46 TL. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.244,10 TL, satış fiyatı ise 4.960 TL olarak kaydedildi. 22 ayar bilezik gram fiyatları ise alışta 5.609,20 TL, satışta 5.798,54 TL seviyesindedir.

Serbest piyasada 0.995 has altın fiyatları, alışta 6.159,277 TL, satışta 6.160,183 TL olarak işlem görmekte. Verilere göre, altın piyasası dikkatle izlenmesi gereken bir konumda. Altın fiyatlarının yükselişi, belirsizliklerle dolu ekonomik ortamda yatırımcıların değerli metallere yönelmesine sebep oluyor. Piyasaların istikrar kazanması durumunda, fiyatların nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Temmuz Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.181,84
6.182,81
% 1.71
10:39
Ons Altın / TL
192.167,42
192.202,13
% 1.65
10:54
Ons Altın / USD
4.071,43
4.072,01
% 1.59
10:54
Çeyrek Altın
9.890,95
10.108,90
% 1.71
10:39
Yarım Altın
19.720,07
20.217,80
% 1.71
10:39
Ziynet Altın
39.563,78
40.311,93
% 1.71
10:39
Cumhuriyet Altını
40.284,00
40.894,00
% -0.53
17:05
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Altın güncel altın fiyatları
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