Bugün gram altın fiyatı 5.731 TL alış ve 5.732 TL satış seviyeleriyle işlem görmekte. Gram altında %3,48'lik bir günlük geri çekilme yaşanırken, ons altın 3.525 $ seviyesinde seyrediyor. Dolar/TL kuru ise 50,57'yi buldu. Piyasalardaki bu gerilemenin en önemli nedeni, yatırımcıların risk iştahlarını azaltmaları ve kâr realizasyonu yapmaları olarak değerlendiriliyor.

100.000 TL yatırım bütçesiyle gram altın alımı yapıldığında 17 adet gram altın alınabiliyor. Bu işlem sonrası yatırımcının elinde kalan tutar ise 2.557 TL. Geçtiğimiz hafta gram altın fiyatı 6.261 TL'den kapanmışken, son kapanış fiyatı ise 5.732 TL olarak kaydedildi. Böylece haftalık değişim 529 TL düşüş ile %8,45'lik bir azalma göstermiş oldu.

Çeyrek altın için 100.000 TL ile yapılan yatırımda ise 10 adet çeyrek altın alınabiliyor, ve yatırımcının kalan tutarı 6.283 TL olarak belirleniyor. Bu süreçte en son çeyrek altın alış fiyatı 9.170 TL, satış fiyatı ise 9.372 TL olarak belirlendi.

22 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 5.731 TL 5.732 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 9.170 TL 9.372 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 18.282 TL 18.743 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 40.123 TL 40.737 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.281 TL 4.438 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.154 TL 4.860 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.525 $ 3.526 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.031 TL 6.038 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 9.649 TL 9.873 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 19.238 TL 19.745 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 40.123 TL 40.737 TL





Grafik için doğal bir geçiş yapmak gerekirse, son günlerin fiyat hareketlerini görselleştiren bir grafiğe geçelim.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 5.549 TL, direnç seviyesi ise 6.098 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için ise destek 3.408 dolar, direnç 3.761 dolar seviyeleri izlenebilir. Bu seviyelerin takibi yatırımcılar için önemli bir strateji oluşturabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular