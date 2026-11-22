Bugün gram altın fiyatı 5.731 TL alış ve 5.732 TL satış seviyeleriyle işlem görmekte. Gram altında %3,48'lik bir günlük geri çekilme yaşanırken, ons altın 3.525 $ seviyesinde seyrediyor. Dolar/TL kuru ise 50,57'yi buldu. Piyasalardaki bu gerilemenin en önemli nedeni, yatırımcıların risk iştahlarını azaltmaları ve kâr realizasyonu yapmaları olarak değerlendiriliyor.
100.000 TL yatırım bütçesiyle gram altın alımı yapıldığında 17 adet gram altın alınabiliyor. Bu işlem sonrası yatırımcının elinde kalan tutar ise 2.557 TL. Geçtiğimiz hafta gram altın fiyatı 6.261 TL'den kapanmışken, son kapanış fiyatı ise 5.732 TL olarak kaydedildi. Böylece haftalık değişim 529 TL düşüş ile %8,45'lik bir azalma göstermiş oldu.
Çeyrek altın için 100.000 TL ile yapılan yatırımda ise 10 adet çeyrek altın alınabiliyor, ve yatırımcının kalan tutarı 6.283 TL olarak belirleniyor. Bu süreçte en son çeyrek altın alış fiyatı 9.170 TL, satış fiyatı ise 9.372 TL olarak belirlendi.
22 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|5.731 TL
|5.732 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|9.170 TL
|9.372 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|18.282 TL
|18.743 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|40.123 TL
|40.737 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.281 TL
|4.438 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.154 TL
|4.860 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.525 $
|3.526 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.031 TL
|6.038 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|9.649 TL
|9.873 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|19.238 TL
|19.745 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|40.123 TL
|40.737 TL
Grafik için doğal bir geçiş yapmak gerekirse, son günlerin fiyat hareketlerini görselleştiren bir grafiğe geçelim.
Gram altın için destek seviyesi 5.549 TL, direnç seviyesi ise 6.098 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için ise destek 3.408 dolar, direnç 3.761 dolar seviyeleri izlenebilir. Bu seviyelerin takibi yatırımcılar için önemli bir strateji oluşturabilir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.031 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 603.082 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 9.372 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.526 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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