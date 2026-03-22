Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Mart Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 22 Mart 2026 tarihi itibarıyla yatırımcılar için kritik bir öneme sahip. Ons altın 4.497,78 Dolar seviyesinde işlem görürken, gram altının alış fiyatı 6404,703 TL, çeyrek altının ise 10.247,52 TL olarak belirlenmiştir. Piyasa dalgalanmaları ile birlikte altının farklı türleri, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Yüksek likiditesi dolayısıyla gram altın, küçük yatırımcılar için bir seçenek olurken diğer altın çeşitleri de özel günlerde tercih edilmektedir.

Altın fiyatları, 22 Mart 2026 tarihinde piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte yatırımcılar için önemli bir gösterge konumundadır. Saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatları 4.497,78 Dolar olarak belirlenmiştir. TL cinsinden ise çeşitli altın türlerinin alış ve satış fiyatları gün yüzüne çıkmıştır. Bu veriler, yatırımcıların ve piyasa analistlerinin kıymetli metal hareketlerini takip etmesine yardımcı olmaktadır.

Gram altın, en çok tercih edilen formlardan biridir. Alış fiyatı 6404,703 TL, satış fiyatı ise 6406,796 TL’dir. Küçük yatırımcılar için gram altın bir seçenek teşkil edebilir.

Çeyrek altın fiyatları alışta 10.247,52 TL, satışta ise 10.475,11 TL seviyesindedir. Yarım altın için alış fiyatı 20.431 TL, satış fiyatı ise 20.950,22 TL’dir. Cumhuriyet altını alışta 46.391 TL, satışta ise 47.091 TL olarak belirlenmiştir.

Gremse altın ise alışta 107.937 TL, satışta 113.836 TL olarak kaydedilmiştir. Bu tür altın, hediyelik veya yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Ata altın fiyatları 44.507 TL alış, 46.861 TL satış olarak listelenmiştir. Ziynet altını ise alışta 40.990,1 TL, satışta ise 41.772,31 TL seviyelerine ulaşmıştır.

Bilezik fiyatları da dikkat çekici düzeylerdedir. 14 ayar bilezik gramı 3.641,14 TL alış, 5.037,49 TL satışla işlem görmektedir. 18 ayar bilezik için bu rakamlar 4.778,58 TL alış, 5.700 TL satış olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezik gramı ise 6.061,1 TL alış, 6.611,72 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir.

Serbest 0.995 has altın alışta 6.372,679 TL, satışta 6.374,762 TL olarak kaydedilmiştir. Bu değerler, altın piyasasındaki genel trende bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. 22 Mart 2026'da altın piyasası, yatırımcılar tarafından takip edilen alanlardandır. Dikkatli analizler ve stratejiler gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitcoin son 3 haftanın en düşük seviyesindeBitcoin son 3 haftanın en düşük seviyesinde
'Sakin şehir' bayramda doldu taştı: 'Trafik ve gürültü yok''Sakin şehir' bayramda doldu taştı: 'Trafik ve gürültü yok'

ALTIN FİYATLARI  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.404,70
6.406,80
% -3.26
23:59
Ons Altın / TL
199.042,13
199.440,08
% -3.27
23:59
Ons Altın / USD
4.497,05
4.498,52
% -3.28
23:59
Çeyrek Altın
10.247,52
10.475,11
% -3.26
23:59
Yarım Altın
20.431,00
20.950,22
% -3.26
23:59
Ziynet Altın
40.990,10
41.772,31
% -3.26
23:59
Cumhuriyet Altını
46.391,00
47.091,00
% -2.47
13:14
En Çok Okunan Haberler
İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Kızı Asya büyüdü koca genç kız oldu! Son pozları gündemde

Kızı Asya büyüdü koca genç kız oldu! Son pozları gündemde

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Hurda araç teşviki ve borç yapılandırması için esnaftan çağrı!

Hurda araç teşviki ve borç yapılandırması için esnaftan çağrı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

