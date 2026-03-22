Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Mart Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 22 Mart 2026 tarihinde piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte yatırımcılar için önemli bir gösterge konumundadır. Saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatları 4.497,78 Dolar olarak belirlenmiştir. TL cinsinden ise çeşitli altın türlerinin alış ve satış fiyatları gün yüzüne çıkmıştır. Bu veriler, yatırımcıların ve piyasa analistlerinin kıymetli metal hareketlerini takip etmesine yardımcı olmaktadır.

Gram altın, en çok tercih edilen formlardan biridir. Alış fiyatı 6404,703 TL, satış fiyatı ise 6406,796 TL’dir. Küçük yatırımcılar için gram altın bir seçenek teşkil edebilir.

Çeyrek altın fiyatları alışta 10.247,52 TL, satışta ise 10.475,11 TL seviyesindedir. Yarım altın için alış fiyatı 20.431 TL, satış fiyatı ise 20.950,22 TL’dir. Cumhuriyet altını alışta 46.391 TL, satışta ise 47.091 TL olarak belirlenmiştir.

Gremse altın ise alışta 107.937 TL, satışta 113.836 TL olarak kaydedilmiştir. Bu tür altın, hediyelik veya yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Ata altın fiyatları 44.507 TL alış, 46.861 TL satış olarak listelenmiştir. Ziynet altını ise alışta 40.990,1 TL, satışta ise 41.772,31 TL seviyelerine ulaşmıştır.

Bilezik fiyatları da dikkat çekici düzeylerdedir. 14 ayar bilezik gramı 3.641,14 TL alış, 5.037,49 TL satışla işlem görmektedir. 18 ayar bilezik için bu rakamlar 4.778,58 TL alış, 5.700 TL satış olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezik gramı ise 6.061,1 TL alış, 6.611,72 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir.

Serbest 0.995 has altın alışta 6.372,679 TL, satışta 6.374,762 TL olarak kaydedilmiştir. Bu değerler, altın piyasasındaki genel trende bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. 22 Mart 2026'da altın piyasası, yatırımcılar tarafından takip edilen alanlardandır. Dikkatli analizler ve stratejiler gerekmektedir.