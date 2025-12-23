FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Aralık Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

23 Aralık 2025'te altın fiyatları önemli dalgalanmalar yaşadı. Ons altın fiyatı 4.480,72 dolara ulaşırken, gram altın Türkiye'de 6.165,559 TL seviyesindeydi. Doların Türk lirası karşısındaki değer kaybı, gram altına olan talebi artırdı. Çeyrek altın, yarım altın ve ziynet altın fiyatları da yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Genel olarak, altın, yatırımcıların güvenli liman arayışı içinde önemli bir seçenek olmaya devam ediyor.

Ezgi Sivritepe

23 Aralık 2025 itibarıyla altın piyasasında önemli fiyat hareketleri görüldü. Saat 10:00’da ons altının fiyatı 4.480,72 dolara ulaştı. Bu rakam, yatırımcılar için dikkat çekici bir seviyedir. Küresel piyasalardaki gelişmelerle ilişkili olduğu düşünülüyor.

Gram altın, Türkiye piyasasında önemli bir diğer unsur oldu. Alış fiyatı 6164,774 TL, satış fiyatı ise 6165,559 TL olarak açıklandı. Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi, gram altına olan talebi artırıyor. Böylece yatırımcılar için güvenli bir liman olma işlevini sürdürüyor.

Özellikle ons altın alış fiyatı 191701,92 TL, satış fiyatı ise 191834 TL olarak kaydedildi. Yatırımcılar için yüksek değeri dikkat çekiyor. Dolar dalgalanmalarının, altın fiyatları üzerindeki etkisi de gözlemleniyor.

Çeyrek altın fiyatları, 9863,64 TL alış ve 10080,69 TL satış değerleriyle işlem gördü. Yarım altın, alış fiyatı 19665,63 TL, satış fiyatı ise 20161,38 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 40422 TL, satış fiyatı ise 41034 TL’dir. Bu değerler, altına olan talebin arttığını gösteriyor.

Gremse altın, alış fiyatı 98652 TL, satış fiyatı 100326 TL ile dikkat çekti. Ata altın ise alış fiyatı 41156 TL, satış fiyatı 41387 TL oldu. Ziynet altını ise 39454,55 TL alış fiyatı ve 40199,44 TL satış fiyatı ile yatırımcıların ilgi odağı durumunda.

Bunun yanı sıra, 14 ayar bilezik gramı 3392,82 TL alış ve 4523,43 TL satış ile işlem gördü. 18 ayar bilezik gram fiyatı 4307,61 TL alış ve 4920 TL satış seviyesine çıktı. 22 ayar bilezik gramı ise, alış fiyatı 5608,83 TL, satış fiyatı 5860,4 TL olarak belirlendi.

Sonuç olarak, 23 Aralık 2025’te altın fiyatları, global ekonomik dinamiklere ve yerel piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanmaya devam etti. Yatırımcılar için altın, güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkmaya devam ediyor. Yatırımcıların dikkatli analiz yaparak hareket etmeleri, piyasalardaki volatiliteyi daha iyi yönetmelerini sağlayabilir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.176,02
6.176,79
% 1.09
11:03
Ons Altın / TL
192.169,18
192.259,14
% 1.15
11:18
Ons Altın / USD
4.487,98
4.488,53
% 1.12
11:18
Çeyrek Altın
9.881,63
10.099,05
% 1.09
11:03
Yarım Altın
19.701,46
20.198,06
% 1.09
11:03
Ziynet Altın
39.526,44
40.272,59
% 1.09
11:03
Cumhuriyet Altını
40.422,00
41.034,00
% 1.25
17:02
