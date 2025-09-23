FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Eylül Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Eylül Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Ezgi Sivritepe

23 Eylül 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 3.753,72 dolar seviyesinde. Bu fiyat, uluslararası piyasalardaki talep ve ekonomik koşulları gösteriyor.

Yerli piyasalarda gram altın alış fiyatı 4.999,26 TL, satış fiyatı ise 4.999,85 TL olarak belirlendi. Gram altın, küçük ölçekli yatırımlar yapmak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor.

Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekiyor. Çeyrek altın alış fiyatı 7.998,82 TL, satış fiyatı 8.174,75 TL oldu. Yarım altın alış fiyatı 15.947,65 TL, satış fiyatı ise 16.349,51 TL seviyelerinde. Yarım altın, düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 33.634 TL, satış fiyatı ise 34.143 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını, güvenilirliği ve uzun vadeli yatırım potansiyeli ile bilinen bir enstrümandır. Gremse altın fiyatları ise alışta 82.580 TL, satışta 83.374 TL olarak kaydedildi.

Ata altını alış fiyatı 34.022 TL, satış fiyatı 34.324 TL oldu. Ziynet altının fiyatları ise alışta 31.995,29 TL, satışta 32.599,02 TL olarak açıklandı. Ziynet altın, kişisel hediyelikler için tercih edilen bir türdür.

Bilezik fiyatları yatırımcılar ve hediye almak isteyenler için önemli bir gösterge. 14 ayar bilezik gramı 2.796,39 TL alış, 3.832,95 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 18 ayar fiyatları ise sırasıyla 3.567,60 TL ve 4.075,00 TL olarak belirlendi. 22 ayar bilezik gramı alışta 4.639,63 TL, satışta 4.886,23 TL seviyelerinde.

Serbest 0.995 has altın ise 4.974,268 TL alış, 4.974,851 TL satış fiyatıyla piyasalarda yer aldı.

Genel olarak 23 Eylül 2025 itibarıyla altın fiyatları, global ekonomik belirsizlikler ve enflasyon gibi etkenler nedeniyle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Altın, güvenli bir liman olarak önemini koruyor. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı dikkatli olmak gerekiyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.998,38
4.998,92
% 0.31
11:00
Ons Altın / TL
155.541,50
155.570,24
% 0.36
11:15
Ons Altın / USD
3.755,78
3.756,22
% 0.24
11:15
Çeyrek Altın
7.997,40
8.173,24
% 0.31
11:00
Yarım Altın
15.944,82
16.346,48
% 0.31
11:00
Ziynet Altın
31.989,61
32.592,98
% 0.31
11:00
Cumhuriyet Altını
33.634,00
34.143,00
% 0.92
17:05
