Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Mayıs Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarında Güncel Durum

23 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:00'da altın fiyatları dikkat çekici bir seyir izliyor. Altın, güvenli liman olarak bilinen bir yatırım aracı. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde talep görmeye devam ediyor. Bugün ons altın fiyatı 4.509,09 Dolar. Gram altın ise alışta 6.630 TL, satışta 6.630,84 TL olarak kaydedildi.

Altın fiyatlarının günlük değişimleri, yatırımcılar için önemli bir gösterge. 23 Mayıs 2026 itibarıyla ons altın alış fiyatı 206.212,82 TL. Satış fiyatı ise 206.265,04 TL. Yatırımcılar, ons altın fiyatını değerlendiriyor. Yerel piyasalardaki fiyat değişimlerine göre alış-satış stratejileri oluşturuluyor.

Çeyrek altın, yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri. Bugün çeyrek altın alış fiyatı 10.608 TL. Satış fiyatı ise 10.841,42 TL olarak belirlendi. Yarım altın alış fiyatı 21.149,70 TL. Satış fiyatı ise 21.682,84 TL. Cumhuriyet altını ve diğer türler de yatırımcıların ilgisini çekiyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 44.038 TL. Satış fiyatı ise 44.704 TL.

Gremse altın ve Ata altın gibi alternatifler de fiyat listesinde bulunuyor. Gremse altın alış fiyatı 107.219 TL, satış fiyatı 108.488 TL. Ata altın alış fiyatı 44.145 TL, satış fiyatı ise 44.480 TL. Ziynet altını alış fiyatı 42.432 TL, satış fiyatı ise 43.233,06 TL.

Bilezik fiyatları da yatırımcıların dikkatini çekiyor. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.616,34 TL. Satış fiyatı ise 4.824,23 TL. 18 ayar bilezik gramı ise 4.626,87 TL’dir. Satış fiyatı 5.350 TL. 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 6.020,81 TL, satış fiyatı 6.300,03 TL.

Yatırımcılar, altın fiyatlarının döngüsel yapısını göz önünde bulunduruyor. Stratejilerini buna göre belirliyorlar. Bugün fiyatlar, yatırımcılar için fırsatlar sunuyor. Dikkatli bir analiz yapmak gerekiyor. Kıymetli metaller arasında altın, yatırım portföylerinde yer bulmaya devam ediyor.