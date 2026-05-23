FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Mayıs Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

23 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bugün ons altın 4.509,09 Dolar olarak belirlenirken, gram altın alış fiyatı 6.630 TL seviyesinde. Çeyrek altın 10.608 TL, yarım altın ise 21.149,70 TL alış fiyatıyla işlem görüyor. Gremse altın ve bilezik fiyatları da yatırımcılar tarafından değerlendiriliyor. Altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıkmaya devam ediyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Mayıs Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarında Güncel Durum

23 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:00'da altın fiyatları dikkat çekici bir seyir izliyor. Altın, güvenli liman olarak bilinen bir yatırım aracı. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde talep görmeye devam ediyor. Bugün ons altın fiyatı 4.509,09 Dolar. Gram altın ise alışta 6.630 TL, satışta 6.630,84 TL olarak kaydedildi.

Altın fiyatlarının günlük değişimleri, yatırımcılar için önemli bir gösterge. 23 Mayıs 2026 itibarıyla ons altın alış fiyatı 206.212,82 TL. Satış fiyatı ise 206.265,04 TL. Yatırımcılar, ons altın fiyatını değerlendiriyor. Yerel piyasalardaki fiyat değişimlerine göre alış-satış stratejileri oluşturuluyor.

Çeyrek altın, yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri. Bugün çeyrek altın alış fiyatı 10.608 TL. Satış fiyatı ise 10.841,42 TL olarak belirlendi. Yarım altın alış fiyatı 21.149,70 TL. Satış fiyatı ise 21.682,84 TL. Cumhuriyet altını ve diğer türler de yatırımcıların ilgisini çekiyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 44.038 TL. Satış fiyatı ise 44.704 TL.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Mayıs Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Gremse altın ve Ata altın gibi alternatifler de fiyat listesinde bulunuyor. Gremse altın alış fiyatı 107.219 TL, satış fiyatı 108.488 TL. Ata altın alış fiyatı 44.145 TL, satış fiyatı ise 44.480 TL. Ziynet altını alış fiyatı 42.432 TL, satış fiyatı ise 43.233,06 TL.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bilezik fiyatları da yatırımcıların dikkatini çekiyor. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.616,34 TL. Satış fiyatı ise 4.824,23 TL. 18 ayar bilezik gramı ise 4.626,87 TL’dir. Satış fiyatı 5.350 TL. 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 6.020,81 TL, satış fiyatı 6.300,03 TL.

Yatırımcılar, altın fiyatlarının döngüsel yapısını göz önünde bulunduruyor. Stratejilerini buna göre belirliyorlar. Bugün fiyatlar, yatırımcılar için fırsatlar sunuyor. Dikkatli bir analiz yapmak gerekiyor. Kıymetli metaller arasında altın, yatırım portföylerinde yer bulmaya devam ediyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Goldman Sachs'tan kritik dolar analizi: Yeniden güçleniyorGoldman Sachs'tan kritik dolar analizi: Yeniden güçleniyor
EPDK'dan doğal gaz ve motorin üretim tarifelerine ilişkin düzenlemeEPDK'dan doğal gaz ve motorin üretim tarifelerine ilişkin düzenleme

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.630,00
6.630,84
% -0.42
23:59
Ons Altın / TL
206.212,82
206.265,04
% -0.42
23:59
Ons Altın / USD
4.508,81
4.509,38
% -0.75
23:59
Çeyrek Altın
10.608,00
10.841,42
% -0.42
23:59
Yarım Altın
21.149,70
21.682,84
% -0.42
23:59
Ziynet Altın
42.432,00
43.233,06
% -0.42
23:59
Cumhuriyet Altını
44.038,00
44.704,00
% 0.43
17:02
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Canlı yayında çarpıcı iddia! Sayı verdi: "Kılıçdaroğlu geçince istifa edecekler"

Canlı yayında çarpıcı iddia! Sayı verdi: "Kılıçdaroğlu geçince istifa edecekler"

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşına kimse inanamadı

Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşına kimse inanamadı

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.