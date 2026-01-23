Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Ocak Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatlarında dalgalanmalar 23 Ocak 2026 tarihinde sürüyor. Saat 10:00 itibarıyla belirlenen fiyatlar, yatırımcılar için önemli bir göstergedir. Altın alış ve satış fiyatları, yatırım stratejilerinin belirlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır.

En dikkat çeken konu, ons altının uluslararası piyasalardaki değeri. Bugün, ons altın fiyatı 4.956,06 Dolar. Bu değer, dünya altın ticaretinin önemli bir göstergesidir. Ayrıca, yerel piyasalardaki fiyatları da etkiliyor.

Türkiye piyasasında gram altın, alış fiyatı 6.905,06 TL, satış fiyatı 6.905,92 TL. Gram altın, bireysel yatırımcılar için tercih edilen bir üründür. Düşük bütçeyle yatırım yapmak isteyenler için gram altın fiyatları, bu seviyelerde işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 11.048,10 TL, satış fiyatı 11.291,19 TL olarak belirlendi. Yarım altın fiyatları ise alışta 22.027,14 TL, satışta 22.582,37 TL'dir. Cumhuriyet altını, alış fiyatı 45.372 TL, satış fiyatı 46.060 TL ile işlem görmekte. Bu değerler, hediyelik ve yatırım amaçlı sıkça tercih edilmektedir.

Gremse altın fiyatları da yatırımcılar tarafından ilgiyle izleniyor. Alış fiyatı 113.228 TL, satış fiyatı 114.561 TL olarak kaydedildi. Ata altının alış fiyatı 46.654 TL, satış fiyatı ise 46.983 TL seviyesindedir. Ziynet altının alış fiyatı 44.192,38 TL, satış fiyatı 45.026,62 TL olarak işlem görüyor.

Bilezik fiyatlarına da dikkat edilmeli. 14 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 3.854,06 TL, satış fiyatı 5.066,37 TL. 18 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 4.885,30 TL, satış fiyatı 5.665 TL'dir. 22 ayar bilezik gramı ise 6.358,35 TL alış, 6.653,93 TL satış fiyatı ile belirlenmiştir.

Serbest 0.995 has altın fiyatları önemli bir gösterge. Alış fiyatı 6.870,535 TL, satış fiyatı 6.871,394 TL'dir. Piyasalardaki bu fiyat değişimleri, yatırımcılar için fırsatlar sunuyor. Ancak piyasalardaki belirsizlikler dikkatle izlenmeye devam ediyor.

Altın, uzun yıllar güvenli liman olarak biliniyor. Yatırımcıların gelecekteki alım satım kararları, altın fiyatlarına göre şekillenecek gibi görünüyor.