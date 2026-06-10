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BYD resmen açıkladı: Türkiye'de fabrika projesi askıya alındı

İki yıl önce Türkiye'de fabrika kuracağına yönelik haberlerinin büyük bir gündem yarattığı BYD'den Türkiye'de fabrika kurulumuna dair açıklama geldi. BYD'nin bu projenin askıya alındığını duyurduğu öğrenildi.

BYD resmen açıkladı: Türkiye'de fabrika projesi askıya alındı
Hande Dağ

Çinli otomobil üreticisi BYD'nin icradan sorumlu yetkilisi Stella Li'nin Türkiye'deki fabrikanın kurulumunu askıya aldıklarını, Macaristan'da kurulan fabrikanın da dördüncü çeyrekte üretime başlayacağını belirttiği aktarıldı.

BYD resmen açıkladı: Türkiye de fabrika projesi askıya alındı 1

"BİRİNCİ ÖNCELİK MACARİSTAN"

Nefes'in Reuters kaynaklı aktardığına göre; şirketin Londra'da bulunan İngiltere merkezinde Reuters'ın sorularını yanıtlayan Li "Şu anda birinci öncelik Macaristan... İkinci önceliğimiz de Avrupa'da ikinci bir (imalat) tesisi için yer bulmak olacak" ifadelerini kullandı.

BYD resmen açıkladı: Türkiye de fabrika projesi askıya alındı 2

Şirketin 2 sene önce imalat tesisi kuracağını açıkladığı Türkiye'deki fabrikanın inşaatının henüz başlamadığını ve askıya alındığını belirten Li'nin Türkiye'de imalata geçmek için bir takvim olmadığını ifade ettiği kaydedildi.

BYD resmen açıkladı: Türkiye de fabrika projesi askıya alındı 3

MANİSA'DA ÜRETİMİN BAŞLAMASI BEKLENİYORDU

BYD, 2024'te 1 milyar dolar yatırım ile Manisa'da 150,000 adet kapasiteli fabrika kurmak için anlaşmıştı ve üretimin bu yıl başlaması öngörülüyordu.

Avrupa'da geçen sene satışlarını yüzde 270 artırıp yaklaşık 188,000'e yükselten ve bu yılın ilk 5 ayında da 100.000 adetin üzerinde araç satan BYD, Avrupa'da araç üreterek Çinli elektrikli otomobillere getirilen gümrük vergilerine maruz kalmayacak. BYD geçen sene Türkiye'de yüzde 450 artışla yaklaşık 46,000 adet otomobil satmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
fabrika BYD
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