BYD resmen açıkladı: Türkiye'de fabrika projesi askıya alındı

Çinli otomobil üreticisi BYD'nin icradan sorumlu yetkilisi Stella Li'nin Türkiye'deki fabrikanın kurulumunu askıya aldıklarını, Macaristan'da kurulan fabrikanın da dördüncü çeyrekte üretime başlayacağını belirttiği aktarıldı.

"BİRİNCİ ÖNCELİK MACARİSTAN"

Nefes'in Reuters kaynaklı aktardığına göre; şirketin Londra'da bulunan İngiltere merkezinde Reuters'ın sorularını yanıtlayan Li "Şu anda birinci öncelik Macaristan... İkinci önceliğimiz de Avrupa'da ikinci bir (imalat) tesisi için yer bulmak olacak" ifadelerini kullandı.

Şirketin 2 sene önce imalat tesisi kuracağını açıkladığı Türkiye'deki fabrikanın inşaatının henüz başlamadığını ve askıya alındığını belirten Li'nin Türkiye'de imalata geçmek için bir takvim olmadığını ifade ettiği kaydedildi.

MANİSA'DA ÜRETİMİN BAŞLAMASI BEKLENİYORDU

BYD, 2024'te 1 milyar dolar yatırım ile Manisa'da 150,000 adet kapasiteli fabrika kurmak için anlaşmıştı ve üretimin bu yıl başlaması öngörülüyordu.

Avrupa'da geçen sene satışlarını yüzde 270 artırıp yaklaşık 188,000'e yükselten ve bu yılın ilk 5 ayında da 100.000 adetin üzerinde araç satan BYD, Avrupa'da araç üreterek Çinli elektrikli otomobillere getirilen gümrük vergilerine maruz kalmayacak. BYD geçen sene Türkiye'de yüzde 450 artışla yaklaşık 46,000 adet otomobil satmıştı.