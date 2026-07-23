Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Temmuz Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları ve Piyasa Durumu

23 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla saat 10:00'da altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Uluslararası piyasalarda ons altın, 4.118,49 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu değer, altının talep ve arz dengesi hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Türkiye'de gram altın fiyatı, alışta 6.256,739 TL, satışta ise 6.257,513 TL olarak belirlenmiştir. Gram altın, yatırımcılar tarafından sıkça tercih edilen bir seçenek. Ancak yüksek fiyat düzeyi, yatırımcılarda tedirginlik yaratabilir. Küçük yatırımcılar için gram altın, ulaşılabilir bir ürün olarak değerlendiriliyor.

Çeyrek altın güncel alış fiyatı 10.010,78 TL, satış fiyatı ise 10.231,03 TL olarak kaydedilmiştir. Yarım altın fiyatları, alışta 19.959 TL, satışta ise 20.462,07 TL seviyelerine ulaşmıştır. Bu fiyatlar, özel günlerde hediye olarak tercih edilen geleneksel altın yatırım ürünleri için önem taşımaktadır.

Cumhuriyet altını, alışta 41.664 TL, satışta ise 42.291 TL'den işlem görmekte. Bu değerler, Cumhuriyet altınının koleksiyonerler ve uzun vadeli yatırımcılar arasında popülaritesinin arttığını gösteriyor. Aynı zamanda gremse altın fiyatları, alışta 100.996 TL, satışta ise 101.582 TL olarak belirlenmiştir.

Ata altın da güncel piyasalarda dikkat çeken bir alternatif. Alış fiyatı 41.458 TL, satış fiyatı 41.790 TL olarak belirlenmiştir. Ata altın, yatırımcılar için cazip bir seçenek. Geleneksel değerlere sahip bir yatırım aracı olarak öne çıkmaktadır.

Ziynet altın fiyatları, alışta 40.043,13 TL, satışta ise 40.798,98 TL olarak işlem görmekte. Bilezik çeşitleri arasında 14 ayar bilezik gramı, alışta 3.401,24 TL, satışta 4.566,27 TL; 18 ayar bilezik gramı, alışta 4.287,96 TL, satışta ise 5.010 TL; 22 ayar bilezik gramı, alışta 5.671,26 TL, satışta ise 5.860,45 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, el işçiliği ve kaliteye göre değişiklik göstermektedir.

Serbest piyasalarda 0.995 ayar has altın, alışta 6.225,455 TL, satışta ise 6.226,225 TL olarak dikkat çekmektedir. Altın, piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte güvenli bir liman olmaya devam ediyor.

Altın fiyatları, 23 Temmuz 2026 itibarıyla yerel ve uluslararası piyasalarda hareketlilik göstermektedir. Yüksek fiyatlar, altını geleneksel bir yatırım aracı olarak değerlendiren bireyler için önemli bir karar alma sürecini tetikleyebilir.