FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Temmuz Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

23 Temmuz 2026 itibarıyla altın fiyatları piyasada dalgalı bir seyir izliyor. Uluslararası piyasada ons altın 4.118,49 Dolar seviyelerinde işlem görmekte. Türkiye'de gram altın fiyatları 6.256,739 TL olarak belirlenirken, çeyrek altın 10.010,78 TL'den satılıyor. Yarım altın ve Cumhuriyet altınının artan değerleri, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Yüksek fiyat seviyeleri, yatırım kararlarını etkileyebilir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Temmuz Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları ve Piyasa Durumu

23 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla saat 10:00'da altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Uluslararası piyasalarda ons altın, 4.118,49 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu değer, altının talep ve arz dengesi hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Türkiye'de gram altın fiyatı, alışta 6.256,739 TL, satışta ise 6.257,513 TL olarak belirlenmiştir. Gram altın, yatırımcılar tarafından sıkça tercih edilen bir seçenek. Ancak yüksek fiyat düzeyi, yatırımcılarda tedirginlik yaratabilir. Küçük yatırımcılar için gram altın, ulaşılabilir bir ürün olarak değerlendiriliyor.

Çeyrek altın güncel alış fiyatı 10.010,78 TL, satış fiyatı ise 10.231,03 TL olarak kaydedilmiştir. Yarım altın fiyatları, alışta 19.959 TL, satışta ise 20.462,07 TL seviyelerine ulaşmıştır. Bu fiyatlar, özel günlerde hediye olarak tercih edilen geleneksel altın yatırım ürünleri için önem taşımaktadır.

Cumhuriyet altını, alışta 41.664 TL, satışta ise 42.291 TL'den işlem görmekte. Bu değerler, Cumhuriyet altınının koleksiyonerler ve uzun vadeli yatırımcılar arasında popülaritesinin arttığını gösteriyor. Aynı zamanda gremse altın fiyatları, alışta 100.996 TL, satışta ise 101.582 TL olarak belirlenmiştir.

Ata altın da güncel piyasalarda dikkat çeken bir alternatif. Alış fiyatı 41.458 TL, satış fiyatı 41.790 TL olarak belirlenmiştir. Ata altın, yatırımcılar için cazip bir seçenek. Geleneksel değerlere sahip bir yatırım aracı olarak öne çıkmaktadır.

Ziynet altın fiyatları, alışta 40.043,13 TL, satışta ise 40.798,98 TL olarak işlem görmekte. Bilezik çeşitleri arasında 14 ayar bilezik gramı, alışta 3.401,24 TL, satışta 4.566,27 TL; 18 ayar bilezik gramı, alışta 4.287,96 TL, satışta ise 5.010 TL; 22 ayar bilezik gramı, alışta 5.671,26 TL, satışta ise 5.860,45 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, el işçiliği ve kaliteye göre değişiklik göstermektedir.

Serbest piyasalarda 0.995 ayar has altın, alışta 6.225,455 TL, satışta ise 6.226,225 TL olarak dikkat çekmektedir. Altın, piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte güvenli bir liman olmaya devam ediyor.

Altın fiyatları, 23 Temmuz 2026 itibarıyla yerel ve uluslararası piyasalarda hareketlilik göstermektedir. Yüksek fiyatlar, altını geleneksel bir yatırım aracı olarak değerlendiren bireyler için önemli bir karar alma sürecini tetikleyebilir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Temmuz Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tabela değişti! Benzinin litresi 67 TL'nin üzerine çıktıTabela değişti! Benzinin litresi 67 TL'nin üzerine çıktı
TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir! TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.232,80
6.233,62
% -0.59
10:12
Ons Altın / TL
194.106,95
194.140,95
% -0.46
10:27
Ons Altın / USD
4.109,51
4.109,96
% -0.5
10:27
Çeyrek Altın
9.972,48
10.191,97
% -0.59
10:12
Yarım Altın
19.882,63
20.383,93
% -0.59
10:12
Ziynet Altın
39.889,91
40.643,19
% -0.59
10:12
Cumhuriyet Altını
41.664,00
42.291,00
% 2.29
17:01
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.