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TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir!

Sürücü belgelerinde yeni düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. İlk kez ehliyet alanlar 2 yıl boyunca sıkı denetime tabi tutulacak. Belirli kural ihlallerini yapanların sürücü belgesi doğrudan elinden alınacak. İşte detaylar...

TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir!
Cansu Çamcı

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 7 maddesi Meclis'ten geçti.

İLK KEZ EHLİYET ALANLAR 2 YIL ADAY SÜRÜCÜ SAYILACAK

Teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, ilk defa sürücü belgesi alanlar ile sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek.

TBMM de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir! 1

3 KEZ KURAL İHLALİ YAPANIN SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL

Aday sürücülük süresi içinde, kanun kapsamında sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir ihlalin gerçekleştirilmesi, 75 ceza puanının aşılması, araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi ve kanunda yer alan dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi ile sürücülerin ve yolcuların koruyucu sistemleri kullanma zorunluluğuna ilişkin hükümlerin herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek.

YENİDEN EHLİYET ALMAK İÇİN BU ADIMLAR ZORUNLU

Aday sürücü belgesi iptal edilenlerin yeniden ehliyet alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek.

Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı, kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması ve varsa iptal işlemi sonrası bekleme süresi veya geçici geri alma işlemleri sonrası geri alma süresi kadar zamanın geçmiş olması zorunlu olacak.

Aday sürücü belgesi iptal işlemleri, kanunda görev ve yetkileri belirtilen trafik zabıtasınca yapılacak.

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Ehliyet tbmm
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