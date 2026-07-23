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65 yaş üstüne ücretsiz hizmetler! İşte başvuru şartları...

Emekliler ve 65 yaşını geçen vatandaşlar için devletin ücretsiz sunduğu haklar var. 65 yaş aylığından evde bakım desteğine, ücretsiz sağlık ve ulaşım hizmetlerinden Vefa Programı'na kadar birçok haktan yararlanmak mümkün. İşte yaşlılara sağlanan destekler ve başvuru şartları...

65 yaş üstüne ücretsiz hizmetler! İşte başvuru şartları...
Cansu Çamcı

Yasalarımız belli yaşın üstündeki vatandaşlar ve emekliler için önemli destekleri barındırıyor. Bunların arasında hem maaş gibi nakdi destekler hem de ücretsiz hizmetler bulunuyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Gelir şartını sağlayanlara bağlanan 65 yaş aylığı ve evde bakım desteği her yıl memur maaş katsayısındaki artışla yükselirken, evde sağlık hizmeti, Vefa Programı kapsamında kişisel bakım desteği ve ücretsiz toplu ulaşım gibi uygulamalar da milyonlarca vatandaş için önemli avantajlar sağlıyor.

Peki kimler bu haklardan yararlanabiliyor, başvurular nasıl yapılıyor ve hangi şartlar aranıyor?

Maddi destekler hangileri?

Maddi desteklerin başında 65 yaş aylığı geliyor. Ayrıca evde bakım parası da yine dikkat çeken desteklerden birisi. Şartları sağlayanlar, iki aylıktan da yararlanabiliyor.

65 yaş üstüne ücretsiz hizmetler! İşte başvuru şartları... 1

65 yaş aylığı kimlere veriliyor?

Bu aylık; 65 yaşını dolduran, nafaka bağlanmamış olan, sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan kişilere bağlanıyor.

Bu aylığı almak için gelir sınırı varmı?
Burada 65 yaş üstü kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir asgari ücretin net tutarının 1/3'ünden (9 bin 358 liradan) az çıkarsa aylık bağlanıyor.

Yaşlı çocuğunun yanında kalıyorsa ödeme yapılıyor mu?

Evet hak sahibinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Yanında kaldığı çocuğu zengin de olsa bu aylık yaşlılara bağlanıyor.

Nasıl başvuruluyor?

Bu destekten yararlanmak için e-Devlet'ten ya da adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuru yapılabiliyor. Yapılan başvurular 1 ay içinde sonuçlandırılıyor.

Kaç lira ödeniyor?

Bu ödemeler yılda 2 kez memur maaş katsayısındaki artışla birlikte güncelleniyor. Bu ay yüzde 13.52'lik memur zammı yansıtıldı. 65 yaş üstü muhtaç vatandaşlara aylık 6 bin 393 lira ödeniyordu. Bu tutar 7 bin 257 liraya yükseldi.

65 yaş üstüne ücretsiz hizmetler! İşte başvuru şartları... 2

Evde bakım desteği kimlere veriliyor?

Devlet, bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği de sağlıyor. Bu destek; yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor. Destek, bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödeniyor.

Destekten yararlanma şartları nedir?

Bu destekten yararlanmak için; engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli sağlık kurulu raporunun ağır engelli kısmında 'Evet' yazması; engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olduğunun rapor ile tespit edilmesi; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen aylık gelir tutarının 18 bin 717 liradan daha az olduğunun gelir testi raporu ile belirlenmesi gerekiyor.

65 yaş üstüne ücretsiz hizmetler! İşte başvuru şartları... 3

Kaç lira ödeniyor?

Bu destek de yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında memur maaş artışı kadar artırılıyor. Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla 13 bin 878 liradan 15 bin 755 liraya çıktı.

VEFA PROGRAMINDA HANGİ DESTEKLER VERİLİYOR?

Kişisel bakımlarıyla temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlılar (60 yaş üstü) ve engelliler ile ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşların ev ve kişisel temizlikleri sağlanıyor.

65 yaş üstüne ücretsiz hizmetler! İşte başvuru şartları... 4

SAĞLIK HİZMETİNİ KİMLER ALABİLİYOR?

Yatağa bağımlı veya kronik hastalıkları nedeniyle hastaneye gidemeyecek durumda olan yaşlılara, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekiplerce evlerinde muayene, pansuman ve enjeksiyon gibi temel tıbbi hizmetler ücretsiz olarak sunuluyor.

YAŞLILAR İÇİN ULAŞIM HİZMETİ NASIL SAĞLANIYOR?

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, demiryolları (TCDD) ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatları ile belediye otobüsleri, metro ve tramvay gibi şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
65 yaş aylığı emekli
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